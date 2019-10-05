Şehit asker Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı

05.10.2019 14:20

Hatay'da Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında traktör çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün cenazesi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak baba evine getirilen 20 yaşındaki şehit Erhan Gürbüz'ün naaşı, helallik alınmasının ardından Kalem Kırdı Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Raife, babası Şahabettin ve 6 kardeşi, tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Kürtçe ağıt yakan Raife Gürbüz, "Kurban olayım. Sen neredesin oğlum. Seni böyle mi görecektim." diyerek ağladı.

Fenalaşan şehidin anne ve babasına sağlık görevlileri müdahale etti. Kardeşinin fotoğrafını öpen şehidin ağabeyi Ömer Gürbüz ise "O bu vatanın şehidi, çok şükür. Elbise (bayrak) ne kadar da yakışmış." diyerek duygularını dile getirdi.

Öğle vakti İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, şehit yakınlarının koluna girerek, şehitliğe kadar yürüdü.

Gürbüz'ün naaşı, binlerce vatandaşın tekbirleri eşliğinde getirildiği Kartal Şehitliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, askeri ve mülki erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında dün traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kaynak: AA