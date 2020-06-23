Şehit Arslan'ın minik kızı babasının adını taşıyan ağacı dikti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit Arslan'ın minik kızı babasının adını taşıyan ağacı dikti

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ve eşi Gözde Arslan, Atakan Arslan'ın isminin verildiği ağacı kendi elleri ile dikip suladı.

Şehit Arslan'ın minik kızı babasının adını taşıyan ağacı dikti
23.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:37

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ve eşi Gözde Arslan, Atakan Arslan'ın isminin verildiği ağacı kendi elleri ile dikip suladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 30 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu Samsunlu polis memuru Atakan Arslan şehit olmuştu. 2 yıldır Diyarbakır'da görev yapan 31 yaşındaki Atakan Arslan, arkasında gözü yaşlı eşini ve 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan'ı bırakmıştı.

İlkadım Belediyesi, bugün Çocuk Trafik Eğitim Pisti'nde bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte pistte bulunan alanlara yeni ağaçlar ekilerek bu ağaçlara son zamanlarda şehit olan Samsunlu polislerin adı verildi. Samsun'un son şehidi olan Atakan Arslan'ın adı da yeni dikilen bir çam ağacına verildi. Atakan Arslan'ın isminin verildiği ağacı şehidin 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ve eşi Gözde Arslan beraber dikerek, suladılar.

Şehidin minik kızı ağacın dikilmesinin ardından pistte akülü araba sürmek istedi. Alanda görevli olan bir polis memuru minik Eylül'ü alarak akülü araba ile gezdiler. Minik Eylül, babasının meslektaşıyla geçirdiği vakitte yüzündeki gülümseme eksik olmadı.

İlkadım Belediyesi'nden şehitlere anlamlı vefa

İlkadım Belediyesi tarafından Çocuk Trafik Eğitim Pisti'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından EMŞAV Karadeniz Bölge Temsilcisi Bilal Erim, bu anlamlı etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Şehit ve şehit ailelerinin İlkadım Belediyesi için her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ise şunları söyledi:

"Bu pandemi sürecinde 2 yiğidimizi şehit verdik. Belediye olarak çözüm merkezimizde şehit ailelerine ve yakınlarına yardım etmek üzere bir kişiyi sorumlu yaptık. Şehit yakını olarak kim gelirse gelsin orada oturuyor, görevlimiz de şehit yakınının işlerini hallediyor. Çünkü onlar bizim için canlarını verdiler. Kurslarımızdaki kadınlarla sohbet ettim. Her görüşten kadın vardı. 'Sizlerden bir taneniz vatanınızı terk eder misiniz?' diye sorduğumda hepsi 'terk etmeyiz' dediler. Bunu bizim kadınlarımıza dedirttiren Nene Hatunların, Kara Fatmaların tarihimizde olmasıdır. Biz şehitlerimizi 1 fidan ile yaşatmaya çalışacağız. Ama bizim şehitlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti payidar olduğu sürece hep yaşayacaktır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Haber
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu Haber
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Alper Ulusoy Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Karar Bursa
Şu an buradasınız: Şehit Arslan'ın minik kızı babasının adını taşıyan ağacı dikti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 19:19:21. #1.15#
title