Gaziantep'te Çanakkale Zaferi'nin 103 yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma programına katılan bir şehit annesi, Afrin kent merkezine girilmesi nedeniyle Vali Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Bundan sonra şehidimiz rahat yatar, kanları yerde kalmadı" dedi.

Gaziantep Asri Mezarlık'taki şehitlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı düzenlendi. Şehit yakınlarının da katıldığı program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı. Saygı duruşunun ardından törene katılan askerler tarafından saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın ardından ise günün önemini belirten bir konuşma yapan Binbaşı Fuat Yurtseven, "Bugün Malazgirt'te, Kosava'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kocatepe'de, Kore'de, kıbrıs'ta Fırat Kalkanı'nda Zeytin Dalı harekatı'nda yurt içinde ve yurt dışında, semalarda ve denizlerde ülkesi için fedekarca mücadele edenlerin günüdür" dedi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise, "Sizlerin Canınızı feda etmekten, mübarek kanlarınızı, büyük türk Milleti'nin istiklali ve istikbali için akıtmaktan bir an bile geri durmadığınızı milletçe çok iyi biliyoruz. Milletçe bıraktığınız her emanete sahip çıkıyor, sizin şehadet sebeplerinizi aynı ruhla, aynı heyecanla yaşatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olması için yüce milletin her bir ferdi olarak, üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize söz veriyoruz" diye konuştu.

Valiye çok özel koruma

Konuşmasının ardından Şehitlik Hatıra defterini imzalayan Vali Ali Yerlikaya'ya ise hem dayısı hem de amcası şehit olan 6 yaşındaki Çınar Soysal koruma yaptı. Amcası Memik Soydan ve dayısı Şıho Aslancan'ın terörle mücadele şehit düşen Çınar Soysal, giydiği komando kıyafetiyle katıldığı törende Vali Yerlikaya'yı yalnız bırakmadı. Vali Yerlikya'nın konuşması ve şehitlik defterini imzaladığı esnada yanından ayrılmadı.

Şehit annesinin Afrin sevinci

Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildiği programda Vali Ali Yerlikaya, şehit yakınlarına karanfil dağıttı. Vali Yerlikaya, şehit yakınlarının ellerini öperek, sarılıp, kucakladı. Bir şehit annesi ise kendisine karanfil veren Vali Ali Yerlikaya'ya Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle teşekkür etti. Mehmetçiğin, PKK/YPG terör örgütünün bulunduğu Afrin'in kent merkezini ele geçirmesi nedeniyle memnuniyetini ifade eden şehit annesi, "Bundan sonra şehidimiz rahat yatar, huzursuz olmaz. Evlatlarımızın kanı yerde kalmadı" diyerek Vali Yerlikaya'ya sarıldı. Şehit annesi, "Allahü teala başımızdan başkomutanımızı eksik etmesin" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dua etti.

Şehit babası göz yaşları ile dua etti

Programda bir şehit babası ise göz yaşları arasında başta Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler olmak üzere tüm Mehmetçik ve polisler için dua ederek, Vali Ali Yerlikaya'ya sarıldı. Yerlikaya ise şehit babasının sakalını ve kaşlarını sıvazlayarak, teskin etti

İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

Programda Şehit er Resul Bozkurt'un 5 yaşındaki yeğeni Hatice Kübra Alpman ise Vali Ali Yerlikaya'ya hitaben İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberinden okudu. Vali Yerlikaya, karanfil verdiği küçük kızın alnından öperek, kutladı. Programa katılan protokol ve şehit yakınları, küçük kızı bir süre alkışladı.

Anma programına Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, GAÜN Rektörü Ali Gür, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, bazı siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - GAZİANTEP