Şehit annesini "FETÖ" yalanıyla dolandıran sanığa 9 yıl hapis cezası verildi

19.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:06

Eskişehir'de şehit annesi Havva Gündoğmuş'u (70) telefonla arayan ve FETÖ yalanıyla 116 bin lirasını dolandıran tutuklu sanık Yusuf Yeşilyurt, 9 yıl hapis ve 233 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Yusuf Yeşilyurt, şikayetçi Havva Gündoğmuş ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, suçlamayı kabul etmeyerek, tahliye ve beraatını istedi.

Şikayetçi Havva Gündoğmuş ise şikayetini yineleyerek, şunları söyledi:

"Olay günü ev telefonum çaldı. Bana 'senin bankada paran var' dedi. Şehit ailesi olup olmadığımızı sordu. Ben de 'şehit annesiyim' dedim. Bunu konuşurken biliyordu. Bankada param olduğunu biliyordu. Parayı çekmemi istedi. Başkomiser olduğunu söyleyerek, beni korkuttu. Tutuklanırım diye endişe ettim. Parayı bankadan çektim. Bana 'kimseye bir şey söyleme' dediği için kimseye bir şey demedim. Parayı çektim, arkamdan koşarak geldi. Devlet bankasına parayı yatıracaklarını, parada el izi alacaklarını söyleyerek tüm parayı aldı."

Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıl hapse ve 233 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Eskişehir'de 2018'de, şehit annesi Havva Gündoğmuş'u (70) telefonla arayan ve kendisini başkomiser olarak tanıtıp "Paranız FETÖ soruşturmasında el konulacak" diyerek 116 bin lirasını dolandıran Yusuf Yeşilyurt, polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA