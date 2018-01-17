Şehit Annesine Acı Haber Ulaştı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde öğle saatlerinde düşen askeri nakliye uçağında şehit olan Astsubay Ömer Kadir Arlı'nın Kütahya'daki annesine acı haber ulaştı. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalandıktan sonra Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Astsubay Ömer Kadir Arlı'nın annesin yaşadığı Meydan Mahallesi Yazar Sokak'ta bulunan eve acı haber ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri ve askeri erkanın zile bastığını gören anne, oğlunun şehit olduğunu anlayarak feryat etti. Anne askeri erkana 'Neden geldiniz?', 'Ne oldu?' sorularını sormasına üzerine askeri erkanda bulunan komutanlar 'Hava anne ziyaretine geldik' diye cevap verip içeri girdiler. Acılı anne sakinleştirildikten sonra askeri erkan aileye oğullarının şehit olduğu bilgisini verdi.

(Hüseyin Efe/İHA)