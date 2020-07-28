Şehit annesinden yürek burkan veda
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Şehit annesinden yürek burkan veda

Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen askerlerden Piyade Er Kerim Arslan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit annesinden yürek burkan veda
28.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:19

Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen askerlerden Piyade Er Kerim Arslan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Güler Arslan'ın tabut başında ağlayarak "Kokun geliyor oğlum, çık bir kere yüzünü göreyim" demesi ise adeta yürekleri dağladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) askerleri taşıyan yolcu otobüsünün, Mersin'nin Mut ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 askerden Ulaştırma Er Kerim Arslan'ın (21) naaşı Mut Devlet Hastanesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Daha sonra şehidin naaşı kara yoluyla baba ocağı Sulakyurt ilçesine götürüldü. Burada dualar eşliğinde şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda törenin yapılacağı Şeyh Şami Camii'ne getirildi. Namaz öncesinde şehidin ailesi, gelen taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Güler, babası Osman ve kardeşleri Eyüp ile Ecrin tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit annesi yürekleri dağladı

Şehidin annesi Güler Arslan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşlarına hakim olmadı. Tabut başına gelerek son kez tabuta sarılan Anne Arslan, "Kokun geliyor oğlum, çık bir kere yüzünü göreyim" diyerek yürekleri dağladı. Anne Güler Arslan, arabaya kadar takip ettiği oğluna bakmaya doyamadı. Baba Osman ve kardeşi Eyüp de ayakta durmakta güçlük çekerken Kerim Arslan'ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı gözyaşları içinde Çevrimli Köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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