Şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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Şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
01.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:34

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 76 yaşındaki şehit annesi Ulviye Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışta bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 76 yaşındaki şehit annesi Ulviye Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışta bulundu.

Bolu'da 8 Haziran 1998'de şehit olan Jandarma Er Ali Köse'nin Aşağı Çavundur Mahallesi'nde oturan annesi Ulviye Köse, mahalle muhtarı Abdullah Esre'yi arayarak, kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.

Daha sonra Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Esre, bağışı almak ve teşekkür etmek için Köse'nin evine gitti.

"Benim ihtiyacımdan önemli olan ülkemiz ve milletimizdir"

Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kaldığını belirterek, "Maaşımı muhtar getirdi. Maaşımı alır almaz hemen kampanyaya destek vermek istedim." dedi.

Memleketin çok önemli olduğunu dile getiren Köse, "Canımı vereceğim geliyor. İhtiyacım yok değil, ihtiyacım çok. Ancak benim ihtiyacımdan önemli olan ülkemiz ve milletimizdir. Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Gece sabahlara kadar dualar ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Demirbaş da 7'den 77'ye herkesin kampanyaya destek vermek için yarıştığını, özellikle şehit annesinin yaptığı bağışın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Demirbaş, Köse'ye "Allah razı olsun sizden. Bu ülke için manevi değeri çok yüksek olan bir destekte bulundunuz. Şehit annesi olarak her zaman başımızın tacısınız. Bizden isteğiniz, dileğiniz olduğunda mutlaka arayın, bize ulaşın." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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