Şehit annesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran bağış
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şehit annesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran bağış - Haber
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kastamonu

Şehit annesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran bağış

Şehit annesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran bağış Kastamonu'da ikamet eden şehit annesi Pakize Demirci, Milli Dayanışma Kampanyası'na oğlundan kalan 1 aylık şehit maaşıyla katıldı.

14.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:11
Şehit annesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran bağış

Şehit annesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran bağış

KASTAMONU - Kastamonu'da ikamet eden şehit annesi Pakize Demirci, Milli Dayanışma Kampanyası'na oğlundan kalan 1 aylık şehit maaşıyla katıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden 76 yaşındaki şehit annesi Pakize Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na oğlundan kalan 1 aylık şehit maaşını bağışladı.

Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin 1988 yılında Muş'ta şehit düştüğünü anlatan şehit annesi Pakize Demirci, yeni tip korona virüs (Kovid-19) süreci sonrası başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na şehit oğlu için aldığı 1 maaşı bağışlama kararı verdiğini kaydetti.

"Oğlumun 1 aylık şehit maaşıyla kampanyaya katıldım"

Herkesi gücü yettiğince bu kampanyaya destek olmaya davet eden Demirci, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızı televizyonda gördüm. Ben Cumhurbaşkanımızı zaten çok seviyorum. Hastasıyım Cumhurbaşkanımızın. Bende Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katıldım. Oğlumdan kalan 1 aylık şehit maaşını kampanyaya yatırdım. Ben dışarı çıkamadığım için Kaymakamlığımızı aramıştım. Sağ olsun onlarda geldiler, maaşımı hesaba yatırıverdiler" dedi.

Oğlunun şehit olduğunu hatırlatan Demirci, "Benim oğlum bu vatan için, bu millet için şehit oldu. Bende oğlumun ruhu için onun maaşından devletimize destek olmak için kampanyaya katıldım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu hastalık temelli en yakın zamanda kökünden gitsin inşallah" diye konuştu.

"Şehit annemizin maaşını bağışlaması bizleri duygulandırdı"

Daday Kaymakamı Kemal Balaban ise, "Şehit annesi Pakize Demirci'nin telefonla kendilerini arayarak 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışta bulunmak istediğini belirtti. Bende korumamı şehit annemize yollayarak şehidimizin 1 aylık maaşını Biz Bize Yeteriz kampanyasına yatırmasından duyduğumuz memnuniyeti kendilerine ilettik. Bu konuda sayın valimizin de selamlarını şehit annemize ilettik. Şehit annemizden Allah razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz için yapmış olduğu bu anlamlı bağış hepimizi duygulandırdı. El ele ve gönül günüle vererek bu salgın hastalığından üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de 1 aylık maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladığını söyleyen Kaymakam Balaban, "Allahın izniyle devlet olarak millet olarak bu sıkıntının da üstesinden geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs Gazisi de 1 aylık maaşını kampanyaya bağışladı"

Daday'da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Sabri Çorbacı'nın da 1 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladığını anlatan Kaymakam Balaban, şunları söyledi: "Gazimizde 1 aylık maaşını Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışlayarak örnek bir davranışta sergiledi. Biz, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit ailelerimiz her zaman devletimizin yanında. Bizlerde her zaman milletimizin emrindeyiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını çözme noktasında azamı çaba gösterme gayreti içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Bu sorunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum"

"Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin kampanyaya çok fazla destek verdiğini görüyoruz"

Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş da, şöyle konuştu: "Bütün Dünya'da salgın ile mücadele edilen bir dönemdeyiz. Ülke olarak gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde milli birlik ve beraberliğimizi çok ihtiyacımız olan günler bugünler. Gerçekten de her zaman olduğu gibi bugünlerde de milli birlik ve beraberliğe milletimizin sahip olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu süreçlerde bizlerde şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret edemezsek bile en azından telefonlarla arayarak hal ve hatırlarını soruyoruz. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Memnuniyetle görüyorum ki 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına şehit ailelerimiz ve gazilerimizden büyük destek var. Pakize annemizde bunlardan bir tanesi. Şehit maaşını, Biz Bize Yeteriz destek kampanyasına bağışladı. Yine benzer şekilde gazilerimizden de bu tür desteklerin olduğunu görüyoruz. Biz, bu birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu zor günleri de Allah'ın izniyle çok kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah en kısa sürede bu sürecide atlatmış olacağız. Pakize teyzemizin davranışı bizleri gerçekten çok çok duygulandırdı. Görev yapma aşkımızı, şevkimizi, milletimize hizmet etme isteğimizi bir kat daha arttırdı. Allah kendisinden razı olsun"

"Çanakkale'de olduğu gibi devletimize bir kez daha sahip çıktığımız göstermiş olduk"

Şehit annesi Pakize Demirci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışta bulunduğunu hatırlatan Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu da, "Şehit annemiz, Çanakkale'de olduğu gibi kendisinin de ne yapabileceğini düşünerek şehit evladından aldığı maaşı bu kampanyaya bağışladığını Sayın Kaymakamımıza telefonla arayarak ifade ediyor. Sayın Kaymakamımızda gerekli talimatları verip şehit annemizin bağışını aldırıp hesaba yatırılmasını sağlıyor. Biz, bu manada bugünde yine şehit annemizden sonra bir gazimizin de bu kampanyaya gazi maaşıyla destek olduğunu öğrendik. Gazimizle de ayrıca iftihar ediyoruz. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke genelinde başlatmış olduğu bu kampanyaya şehit ailelerimizden, gazilerimizden yoğun bir destek var. Çanakkale'de olduğu gibi, Milli Mücadelede olduğu gibi zor günlerden geçtiğimiz şu süreçte bu salgına karşı milli dayanışmayı, bu bilinci aramızda yaşatmamız lazım.

Şehit annesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran bağış

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haber
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Haber
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haber
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Acun'dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey Haber
Acun'dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haber
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Dilan Çıtak Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Instagram
Şu an buradasınız: Şehit annesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran bağış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 15:08:03. #1.14#
title