Şehit annesinden gurur veren sözler
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Şehit annesinden gurur veren sözler

Suriye'nin İdlib kentinde yaralandıktan sonra tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt için düzenlenen törende, şehit annesi Tesmiye Anayurt, oğlunu "ağlamayacağım, güçlü duracağım" sözleri ile son yolculuğuna uğurladı.

Şehit annesinden gurur veren sözler
08.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:02

Suriye'nin İdlib kentinde yaralandıktan sonra tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt için düzenlenen törende, şehit annesi Tesmiye Anayurt, oğlunu "ağlamayacağım, güçlü duracağım" sözleri ile son yolculuğuna uğurladı.

Suriye'nin İdlib kentinde, tanka yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve 43 gündür hastanede tedavi gören Piyade Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), şehit oldu. Şehit için Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Dursun ve Tesmiye Anayurt çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, 26 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde tanka yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Yaralı asker Anayurt, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 43 gündür tedavisi süren yaralı asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Dün havayoluyla Tokat'a getirilen Şehit Anayurt, oradan da karayoluyla Erbaa ilçesine getirildi. Şehidin baba ocağında alınan helallik esnasında Anne Tesmiye Anayurt ve Ağabey Seçkin Anayurt, törende bulunan vatandaşlara güçlü durmaları ve ağlamamaları konusunda telkinde bulundu. Helallik sonrasında şehit Anayurt için Erbaa kent merkezinde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Baba Dursun Anayurt'un bayrağa sarılı tabutunu öperek uğurladığı şehit İsmail Anayurt, Erbaa İlçe Şehitliğinde defnedildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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