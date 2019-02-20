Şehit Annesinden Bakan Kurum'a: "Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanımıza versin"

Şehit Annesi, Bakan Kurum'dan Cumhurbaşkanına selam söylemesini istedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şehit ve Gazi aileleri için yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir şehit annesi ile diyaloğu ilginç görüntüler oluşturdu. Bakan Kurum'u durduran Şehit Annesi, "Cumhurbaşkanı'na benden selam söyleyin, Allah benim ömrümden alsın ona versin" dedi.

Gaziantep'te çeşitli programlara katılan ve vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir Şehit Annesi ile sohbeti duygusal anların oluşmasına neden oldu.

Bakan Kurum'un Şehit aileleri ve gaziler için yaptığı konutlarda inceleme yaptığı sırada onu bekleyen ve Bakan'a söyleyeceklerim var diyen Şehit Annesi, Kurum'un kendisinin yanına gelmesiyle, "Ben Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Benim gençlik zamanlarımda bu ülkede yağ yoktu, şeker yoktu, hiçbir şey yoktu, özel hastaneler yoktu. Her şeyin kuyruğu vardı. Cumhurbaşkanımız geldi bunların hepsi bozuldu, bitti. Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanımıza versin. O biraz daha fazla yaşasın ki Türkiye'ye daha güzel şeyler yapsın. Şimdiye kadar çok güzel şeyler yaptı, daha güzel şeyler yapsın. Ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit Annesi'nin söylemlerine teşekkür eden Bakan Kurum ise, "Biz daima size hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan Bakan Kurum, engelli bir gençle de ilgilenerek bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Kaynak: İHA