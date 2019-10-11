11.10.2019 10:06

Şehit annesinden anlamlı sözler: "Harekata beni de götürün"

Barış Pınarı Harekatı'na şehit annesinden gözüyaşlı destek

"Canım hepsine feda olsun, harekata katılmaya hazırım"

"Acım da gururum da çok büyük"

BALIKESİR - Balıkesirli bir şehit annesi Barış Pınarı Harekatı'na destek dolu "Atın beni de uçağa harekata hemen götürün, canım feda olsun" şeklindeki sözleri Türk annelerinin vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Balıkesirli şehit aileleri ve gaziler harekat için destek açıklaması yaptı. Oğlu 28 Haziran 2012 tarihinde şehit olan 69 yaşındaki Solmaz Günay yürümekte zorlanmasına rağmen Suriye'deki harekata gitmeye hazır olduğunu söyledi. Oğlunun acısını 8 yıldır yaşadığını söyleyen Solmaz Günay 69 yaşında olmasına rağmen harekat bölgesine gitmeye hazır olduğunu söyledi. Allah'tan harekata katılan askerleri kolunun, kanadının altına almasını dileyen Solmaz Günay, "Yürümeye takatim yok ama şimdi hemen gitmeye hazırım. Hemen beni uçağa atın götürün. Canım feda olsun hepsine kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

"Hemen gitmeye hazırım"

Oğlunu 28 Haziran 2012 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde oğlunu şehit veren 69 yaşındaki Solmaz Günay Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi. Acılı anne gözyaşları içinde oğlunun şehit olmasından dolayı hem acılı hem de gururlu olduğunu söyleyerek, "Yaş 69; şu anda beni alın. Şu anda yaşım 69, 20 tane de torunum var. Zaten üç tanesini Suriye'ye sürmüşler. Yürümeye takatim yok, şimdi hemen hazırım. Hemen beni uçağa atın götürün. Canım feda olsun hepsine kuzum. 8 seneden beri ben o acıları çekiyorum. Mesut'um benim 10'uncu çocuğumdu. Ama her çocuğun bir sevgisi var. Allah'ın devletimize, milletimize zeval vermesin. Acım çok büyük, gururum da çok büyük. Allah'a şükrediyorum yavrum yerinde dinlensin. O layık olduğu yere gitti. Hepinize teşekkür ediyorum, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah gönlünüzden neyi geçiyorsa onu versin kuzum. Allah her şeyi gönlünüzce versin, evlatla terbiye etmesin, hepsini kolunun, kanadının altına alsın" diye konuştu.

"Rabbim yar ve yardımcıları olsun"

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haydar Filiz de Barış Harekatına destek açıklamasında bulunarak, "Barış Pınarı Harekatında Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun yüreklerimizle ve dualarımızla her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah zaferle döneceğiz"

Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz Barış Pınarı Harekatı'na tam destekte bulunduklarını belirterek, "Barış Pınarı adlı harekatın sonuna kadar yanındayız, sonuna kadar destekliyoruz. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun, inşallah zaferle döneceğiz" diye konuştu.

"Barış harekatını destekliyoruz"

TEMAD İl Başkanı Salim Özden de destek açıklamasında bulunarak, "TEMAD Balıkesir İl Başkanlığı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız. Mehmetçiğimizin ayağına taş değsin istemiyoruz. Hepsinin evine sağ salim gelmelerini istiyoruz. Barış harekatını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Askerlerimizin ayağına taş değmesin"

Güneydoğu Gazisi Serdar Sırım düzenlenen harekata destek olduğunu ifade ederek, "1999 yılında Diyarbakır'da gazi oldum. Şu an ülkemizin yaptığı Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Subay, astsubay ve diğer askerlerimizin hepsinin ayağına taş değmesin inşallah. Sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah başarıyla döneceklerine eminim" dedi.

"Mehmetçiklerimize Allah kolaylık versin"

Güneydoğu Gazisi Ahmet Özden ise Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere kolaylıklar dileyerek, "Bende 30 Ağustos 1992 yılında Hakkari Şemdinli'de yaralandım. Bu Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Mehmetçiğimize de Allah kolaylık versin diyoruz" diye konuştu.

"İnşallah sağ salim dönerler"

Güneydoğu Gazisi Vedat Tekin de desteklerini ifade ederek, "1998 yılında Hakkari Yüksekova'da yaralanarak bir ayağımı kaybettim. Barış Pınarı Harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerimize, tüm güvenlik kuvvetlerimize canı gönülden başarılar dileriz. Her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah sağ salim giderler, sağ salim dönerler" temennisinde bulundu.

"Hiç çekinmeden yanlarına giderim"

2003 yılında gazi oluncaya kadar birçok sınır ötesi harekata katılan Güneydoğu Gazisi Ekrem Taşkın da Barış Pınarı Harekatı için herkesin birleşmesi gerektiğini söyledi. Gazi Ekrem Taşkın, "2003 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde sol ayağımı kaybettim. Şuan ülkemizin terörle ilgili bir sıkıntısı var Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Amaç bölgeyi temizlemek ve ülkemize oradan gelebilecek tehlikeleri önlemek. Bunun için biz ülkemizin sonuna kadar yanındayız gaziler olarak. İhtiyaç duyulduğunda yine hiç çekinmeden güvenlik güçlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Bende oradaki arkadaşlarım kardeşlerim gibi birçok operasyona katıldım uzun yıllar önce. Onları anlayabiliyorum o yüzden onlara gönülden destek veriyorum. Türk'ün gücünü herkes fark etmeli. Emperyalist güçler ülkemizde istedikleri gibi oyun oynamaya çalışıyorlar. Bu konuda ben ülkemizde ki her tür düşüncenin bir tarafa bırakılmasını istiyorum ve bu konuda birleşmesini istiyorum. Bizim tek vatanımız var, tek devletimiz tek milletimiz var. O yüzden dışarıdan gelebilecek bütün sıkıntılara karşı tek yürek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Operasyona katılan askerlerimize subaylarımıza, uzmanlarımıza, erlerimize herkese başarılar diliyorum ben. İnşallah kazasız belasız oraya gidip bu işi sorunsuz bir şekilde çözüp gelecekler. Bizim için 30 km'lik güvenlik bölgesi çok önemli. O güvenli bölgeyi sağlamamız gerekiyor ki teröristlerden temizlensin ülkemizdeki Suriyeli misafirlerimiz yerlerine rahatça dönebilsinler istiyorum. Bende sınır ötesi operasyonlara katıldım. Bizim ülkemiz zor zamanlarda birleşmesini becerebilen insanlardan oluşuyor. Bunu Kurtuluş Savaşında hepimiz gördük. Bizim atalarımız büyük mücadele verdiler biz yine o mücadeleyi veririz. Siyasi ve farklı düşünceleri bir kenara bırakacağız askerimize güvenlik güçlerimize destek olmamız gerekiyor. Batıda ki insanların gerekirse oralara kadar gidip onların yanında olduklarını hissettirmeleri lazım. Bende hiç çekinmeden onların yanına giderim. Ben ülkemin milliyetçisi bir insanım. Benim için ülkemin varlığı bütünlüğü birliği her şeyden önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA