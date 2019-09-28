Şehit annesi ve babası, "Kitap Okuma Saati"ne katıldı

Şehit annesi ve babası, "Kitap Okuma Saati"ne katıldı

Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen "Kitap Okuma Saati" etkinliğine katıldı.

28.09.2019 09:20
Şehit annesi ve babası,

Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen "Kitap Okuma Saati" etkinliğine katıldı.

Bengi Projesi kapsamında yapılan kitap okuma saatlerine katılan Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, okuma saatinin ardından öğrencilerle kitap okumanın faydaları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.


Söyleşinin ardından Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce basımı yapılan öğrencilerin yazdığı şiirlerden oluşan "Şiir Sepetim" adlı kitap hediye etti.

Kaynak: AA
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