Şehit annesi unutulmadı
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Şehit annesi unutulmadı

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları, şehit Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı evinde ziyaret etti.

Şehit annesi unutulmadı
24.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:46

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları, şehit Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı evinde ziyaret etti. 17 yıldır evlat acısı çeken anne, ziyaretin ardından oğlunun mezarına giderek, dua etti.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, 16 Eylül 2003 tarihinde, Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı, bayram sabahı, Hamur ilçesindeki evinde ziyaret etti. Polisler, getirdikleri hediyeleri verip, Günay'ın bayramını kutladı.Azize Günay, ziyaretin ardından oğlu Yıldırım Günay'ın mezarına gitti. Acılı anne, oğlunun mezarı başında dua edip, Kuran'ı Kerim okudu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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