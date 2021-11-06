Şehit annesi Telli Gümren'den Türkkan'a tepki: İçimiz yanıyor

BİNGÖL (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit İsa'nın ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, "İçimiz yanıyor. Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret sırasında, çobanlık yaparken şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin, HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı Gümren, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine küfrettiği iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. 1997 yılında Bingöl'ün Gözer yaylasında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaretinde, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ise Gümren'in boynuna sarılarak bir süre dinlediği ve kendisine küfrettiği belirtildi. Akşam saatlerinde Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gümren, Türkkan hakkında şikayetçi oldu.

Tepki çeken İYİ Partili Türkkan'a bir tepki de şehit annesi Telli Gümren'den geldi. Şehit annesi Gümren, "Oğlum şehit olduğunda bırakmadılar göreyim. Parçalarını çuvala koydular, götürdüler. Oğlum bu şekilde ölmüş ve yine de buna yalan diyorlar. Kimsenin umurunda değil. Kaç yıldır oğlumun acısıyla yaşıyoruz. Evlat unutulur mu? Allah'ın emri baş göz üstüne fakat böyle bir olay kolay değil. Oğlum İsa sürekli hayvanların yanına gidiyordu, hayvanları köyün arkasında bulunan yaylaya götürüyordu. Yaylaya gitti, orada bomba patladı, bedeni parça parça oldu, bana cenazesini getirdiler Oğlum 14 yaşındaydı. Öğle namazına kadar cenazesine ulaşamadık. Öğleden sonra parçalanan cenazesini defnettik. Diğer oğluma hakaretler ettiler, büyük acılar çektik hepimiz. Gelip özür dileyecek oğlumdan. Böyle insanlık olmaz, böyle şefkat olmaz. İçimiz çok acıdı ama onların yaptığına bakın. Oğlum parçalanmış diyorlar yalandır. Oğlumdan özür dilemesini istiyoruz" dedi.