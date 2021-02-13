Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu (2)

13.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:20
Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu (2)

'BEN BİR OĞLAN KAYBETTİM, BİNLERCE ASKER VE POLİS ANNESİ OLDUM'Konya'nın Ereğli ilçesindeki şehit annesi Ayşe Uzan'ın, eksik olan koyunu da Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından teslim edildi.

'BEN BİR OĞLAN KAYBETTİM, BİNLERCE ASKER VE POLİS ANNESİ OLDUM'

Konya'nın Ereğli ilçesindeki şehit annesi Ayşe Uzan'ın, eksik olan koyunu da Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından teslim edildi. Kendisine şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu getiren jandarma ekiplerine teşekkür eden Ayşe Uzan, "Allah'ım sizlerden razı olsun. Sizler varsınız ben onurluyum, gururluyum. Siz benim arkamdasınız. Ben bir oğlan kaybettim. Binlerce asker, binlerce polis annesi oldum. Askerlerimizden Allah razı olsun. Askerlerimiz olduktan sonra benim sırtım yere gelmez. Birçok şehirden komutanlar aradı. Gururlu bir anne olduğumu anladım. Jandarmamız gece-gündüz çalıştılar, koyunlarımı buldular getirdiler. Allah jandarmamıza Hazreti Hamza'nın gücünü versin. Ramazan'ımın ismini verdiğim kuzuyu aldım kucağıma, kokladım. Ben bu jandarmaların hakkını ödeyebilir miyim? Bilemiyorum. Benim için seferber oldular" dedi.


Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu (2)
Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu (2)
Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Özge Özder Meryem Uzerli Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Arda Turan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 13:22:36. #1.14#
title