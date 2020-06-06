ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNUN FOTOĞRAFINA SARILIP AĞLADI
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ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNUN FOTOĞRAFINA SARILIP AĞLADI

ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNUN INA SARILIP AĞLADIŞehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'da (2)Suriye'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için memleketi Samsun'da cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNUN FOTOĞRAFINA SARILIP AĞLADI
06.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:21

ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNUN INA SARILIP AĞLADI

Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'da (2)

Suriye'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için memleketi Samsun'da cenaze töreni düzenlendi. Büyük Camide gerçekleştirilen törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit eşi Hatice Zengin, babası Rahmi ve annesi Feriha Zengin, şehidin 4 kardeşi ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit annesi Feriha Zengin oğlunun tabutunun önündeki fotoğrafına sarılıp gözyyaşı döktü. Hatice Zengin de şehit eşinin tubutuna dokunarak ağladı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in özgeçmişinin okunmasının ardından öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Bir süre askerlerin omzunda taşınan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi daha sonra araca konuldu. Şehidin cenazesi İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahalesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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