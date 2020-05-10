Şehit annesi oğluna aylar sonra kavuştu
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Şehit annesi oğluna aylar sonra kavuştu

Şehit annesi oğluna aylar sonra kavuştu
10.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:11

Yeni tip korona virüs nedeniyle 21 Mart'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca aylardır şehit oğlunun mezarına gidemeyen anne Kızılay'ın aldığı özel izinle şehitliğe götürüldü.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 21 Mart'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca aylardır şehit oğlunun mezarına gidemeyen anne Kızılay'ın aldığı özel izinle şehitliğe götürüldü.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 4 Eylül 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerin zırhlı polis aracına düzenlediği bombalı saldırıda Akif Hatunoğlu 3 polis arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Hatunoğlu, Buruk Mezarlığındaki polis şehitliğinde toprağa verildi. Gözüyaşlı annesi Durdu Hatunoğlu (70) o günden sonra sürekli oğlunun mezarına ziyarete giderek dua okumaya başladı. Ancak 21 Mart günü yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca oğlunun mezarına gidemez oldu. Şehit annesinin tek istediği ise Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret etmekti. Bu durumu öğrenen Kızılay Adana Şube Başkanı, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı devreye girerek şehit annesi için özel izin aldı. Şehidin annesi Durdu ile babası Hasan Hatunoğlu Buruk Mezarlığındaki şehitliğe getirildi. Anne Hatunoğlu aylardır gelmediği mezarlığa gelince gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun mezar taşına sarılıp öperek hasret gideren anne Hatunoğlu, "Oğlum şehit olalı 5 yıla yakın oldu. Ben 65 yaşından büyüğüm ve korona virüs nedeniyle 2 aydan bu yana çıkamıyoruz içeride mahkumuz. Kızılay bugün şehitliğe getirdi Allah razı olsun. Bugün şehit olmuş gibi bizim için her gün aynı. Kızılay olmasaydı bugün buraya gelemeyecektim" dedi.

Saygılı ise, "Bu vatana canını feda etmiş kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Bu korona virüs nedeniyle evlatlarının mezarını ziyaret edemeyen kıymetli annelerimizi alıp şehitliğe getirerek birlikte dua okumuş olduk. Şehitlerimiz olduğu sürece bu bayrak gökten inmeyecek ve bu vatan sahipsiz kalmayacak. Bizler ev sahibi olarak bu mekanı, coğrafyayı ve devleti korumaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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