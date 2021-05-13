Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
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Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum

Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, şehit oğlunun mezarını ziyaret eden Döne Kaçmaz, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Şehitlerimiz olmasa biz asla ve asla rahat uyuyamayız" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, şehit oğlunun mezarını ziyaret eden Döne Kaçmaz, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Şehitlerimiz olmasa biz asla ve asla rahat uyuyamayız" dedi.

Eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini vatan savunmasında şehit verenler, Ramazan Bayramı'nda Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte bir araya geldi. Yakınlarının mezarlarını temizleyen, mezar taşlarını öpüp okşayan, dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınların acıları ise hala ilk gün ki gibi taze. Şehitliği ziyaret edenlerden Yaşar-Döne Kaçmaz çifti, 16 Kasım 2018'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan oğulları Piyade Sözleşeli Er Cemil Kaçmaz'ın mezarını temizledi. Oğlunun mezarındaki otları elleriyle temizleyip çiçekler eken Kaçmaz çifti, duygulu anlar yaşadı.

'GURURLU VE ŞEREFLİYİZ'3 çocuğundan ortanca olanı şehit veren Yaşar Kaçmaz, sık sık şehitliği ziyaret ettiğini söyledi. Kaçmaz, "Buruk bir bayram daha geçirmek için geldik buraya kadar. Oğlumuz gelemediği için biz geldik kendisinin yanına. Bizim bayramımız bu. Şehitlikle ev arasında mekik dokuyoruz devamlı. Yine de gururlu ve şerefliyiz. Vatanımız sağ olsun" dedi.'ŞEHİTLERİMİZ OLMASA ASLA RAHAT UYUYAMAYIZ'Anne Döne Kaçmaz ise oğlunun şehit haberini çalışırken aldığını ve o günü unutamadığını söyledi. Oğluyla gurur duyduğunu da belirten anne Kaçmaz, "Oğlumla gurur duyuyorum, vatan sağ olsun. Oğlumuz gelemediği için biz kendimiz geliyoruz, bayramda ziyaret ediyoruz. Şehitlikten evimize, evimizden şehitliğe oğlumun yanına gidiyoruz, öyle bir teselli buluyoruz. İçimizde olsa iyiydi ama yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun. Gurur duyuyorum oğlumla, iyi ki şehit olmuş, iyi ki varmış, iyi ki doğurmuşum. Allah'ı nur içinde yatırsın bütün şehitlerimizi. Çünkü şehitlerimiz olmasa biz asla ve asla rahat uyuyamayız" diye konuştu.

2014'te Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nün atış poligonunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Bekçi İsmail Kuyzu'nun eşi Cennet Kuyzu, kızıyla birlikte şehitliği ziyaret etti. Eşinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden Cennet Kuyzu, "Eşime ziyarete geldim. Allah mekanını cennet etsin, şehit olduğu için de gururluyum. 7 yıl önce poligon patlamasında şehit oldu. Allah rahmet etsin" dedi.


Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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