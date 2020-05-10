Şehit annesi, kısıtlamanın kalkmasıyla oğlunun kabrine gitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit annesi, kısıtlamanın kalkmasıyla oğlunun kabrine gitti

Şehit annesi, kısıtlamanın kalkmasıyla oğlunun kabrine gitti
10.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:14

SAMSUN'da, 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından bazı vatandaşların ilk adresi mezarlıklar oldu.

SAMSUN'da, 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından bazı vatandaşların ilk adresi mezarlıklar oldu. 2 ayın ardından ilk kez dışarı çıkan şehit annesi Ümmihan Sağır, şehit oğlu için dualar okurken, Leyle Güneri ise Anneler Günü dolayısıyla annesinin mezarını ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün ilk kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Samsun'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güzel havanın ve güneşin keyfini çıkardı. Kentte uzun bir sürenin ardından dışarı çıkan bazı vatandaşların ilk adresi ise 2 aydır gelemedikleri yakınlarının mezarları oldu. Samsun Asri Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınları için dualar okudu. İlkadım Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu'nun yardımıyla mezarlığa gelen şehit annesi Ümmihan Sağır da, 1993 yılında şehit olan oğlu İsmail Sağır'ın mezarı başında dualar okudu. İlk kez dışarı çıktıklarını ve mezarlığa geldiklerini ifade eden vatandaşlar da, Anneler Günü dolayısıyla annelerine dua okuduklarını belirttiler.

'AKLIM GEZMEKTE DEĞİL, OĞLUMDA'

Şehit oğlu İsmail Sağır'ın mezarı başında dua eden Ümmihan Sağır, "Vefa grubundan rica etmiştim, Allah razı olsun beni buraya getirdiler. Diğer oğlum da burada yatıyor. Aklım gezmekte değil, onlarda. Onlara evimden dua ediyordum ama şimdi yanlarında oldum" dedi. Yasak süreci başladığından beri ilk defa dışarı çıktığını söyleyen Seniye Gezer ise, "Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından dolaşırken mezarlığa girelim dedik. Sokakta gezmek yerine buraya gelmeyi tercih ettik. Allah herkesin dualarını kabul etsin" şeklinde konuştu.


- Kara

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
'Anne lütfen ölme' çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu
"Anne lütfen ölme" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
65 yaş üstüne 'Seksenler' sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Ersin Korkut Gülben Ergen Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Anne Mayıs Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şehit annesi, kısıtlamanın kalkmasıyla oğlunun kabrine gitti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 20:13:24. #1.15#
title