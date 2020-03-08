Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu
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Dünya Kadınlar Günü, Tokat, Akdağ

Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu

Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu Tokat'ta 2017 yılında engelli kızı için yaptığı fedakarlıklarla yılın annesi seçilen ve 2 ay sonra oğlu şehit olan Gülizar Akdağ, Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu.

08.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:07
Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu

Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu

TOKAT - Tokat'ta 2017 yılında engelli kızı için yaptığı fedakarlıklarla yılın annesi seçilen ve 2 ay sonra oğlu şehit olan Gülizar Akdağ, Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu.

Mahmutpaşa Mahallesi'nde eşi Zekeriya Hasan Akdağ ve engelli kızı Sevda Akdağ ile yaşayan 52 yaşındaki şehit annesi Gülizar Akdağ, Kadınlar Günü'nde farklı bir heyecan yaşadı. Serabral parsi hastası engelli Sevda Akdağ'ın "Sevdayı Yaşamak" adını verdiği kitabı Z Kütüphane'de görücüye çıktı. Konuşamasa da annesinin destekleri ile çevresindekilerle sosyal medya aracılığı ile yazışmayı öğrenen Sevda Akdağ'ın yaklaşık 2 yıl süren çalışması kitap haline getirildi. Ağabeyi şehit olduktan sonra hisleri ve yaşadıklarını kağıda döken Akdağ'ı imza gününde yakınları ve sevenleri de yalnız bırakmadı. Kadınlar Günü ve aynı zamanda doğum gününde kitabını imzalayan Sevda Akdağ'ın sevinci yüzüne yansıdı. Konuşamasa da sevincini gülümseyerek belli eden Akdağ'ın imza gününde katılanlar bol bol fotoğraf çekindi.

Kadınlar Günü'nde unutamayacakları bir gün yaşadıklarını dile getiren anne Gülizar Akdağ, çocukları ile gurur duyduğunu söyledi. Kızının yıllar boyunca süren emeğini aldığını ifade eden Akdağ, çok heyecanlı olduğunu vurguladı.

Baba Zekeriya Akdağ ise kızının başarısı ile mutlu olduklarını belirterek, "Kendisi kitap yazmak istedi, bizler sadece destek olduk. Hayatta olmaz diye bir şey yok. İnsan isterse her şeyi yapabilir" diye konuştu.

Siirt'in Baykan ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ şehit oldu. Anne Gülizar Akdağ, acı olaydan iki ay önce özverisi ile Tokat'ta "Yılın Annesi" seçildi.

Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu

Kaynak: İHA

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Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu

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