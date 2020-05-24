Şehit annesi Hayriye Eraslan: "3 ay sonra oğluma kavuştum"
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Şehit annesi Hayriye Eraslan: "3 ay sonra oğluma kavuştum"

Şehit annesi Hayriye Eraslan: "3 ay sonra oğluma kavuştum" -Kayseri'de bayramda şehitler unutulmadı -Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: -"Kucaklaşamasak da bayramın maneviyatını yaşıyoruz" Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında izin verilen şehit aileleri, protokol...

24.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:32

Şehit annesi Hayriye Eraslan: "3 ay sonra oğluma kavuştum"

-Kayseri'de bayramda şehitler unutulmadı

-Kayseri Valisi Şehmus Günaydın:

-"Kucaklaşamasak da bayramın maneviyatını yaşıyoruz"

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında izin verilen şehit aileleri, protokol ile birlikte bayramın birinci gününde şehitliği ziyaret etti. 2002 yılında oğlu şehit düşen Hayriye Eraslan, "3 aydır oğluma kavuştum" dedi.

Kur'an Tilaveti ile başlayan ve dualar edilen ziyarete Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz ve şehit aileleri katıldı.

3 aydır hasta yattığı için oğlunun kabrini ziyaret edemediğini söyleyen Şehit Annesi Hayriye Eraslan, "Oğlum 2002 yılında şehit oldu. Bu bayram bize izin vermekle çok iyi yaptılar. Allah bin kez razı olsun. Yoksa gelemeyecektik. Eşim 65 yaşında ben 60 yaşındayım ve üstelik 3 aydır da yatıyorum hastalığımdan dolayı ama evladıma da gelmeden edemedim. Bu 3 ay içerisinde hiç uğrayamadım ama bu da içimde büyük bir yaraydı. Allah razı olsun bugün bizi alıp getirdiler ve bu sayede oğluma kavuştum. Oğlumu koklayamasam da öpemesem de yine de kokusunu duyuyorum burada. Allah evlat acısını kimseye göstermesin" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, "Ülkemiz, miletimiz, ezanımız ve bayrağımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyor, onlara da sağlıklı ve huzurlu nice seneler temenni ediyorum. Buruk bir bayram yaşıyoruz demeyelim çünkü bayramlarımızın manevi iklimi çok önemli. Kucaklaşamasak da, birbirimizi ziyaret edemesek de, bayramlarımızı yine de telefonla yaşıyoruz. Bu manevi iklimi hep beraber yine de yaşıyoruz. Kayseri'de de başta gazi ve şehit ailelerimiz olmak üzere, bütün çalışma arkadaşlarımızın, özellikle korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık ve tüm kamu çalışanları olmak üzere herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayram vesilesi ile de tekrar etmek istiyorum, lütfen kurallara ve kaidelere uyalım. İçinde bulunduğumuz süreçten bir an önce çıkmak istiyorsak, kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

Bayramın bu sene şartların gerektirdiği şekilde kutlandığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Şehit yakınlarımızın ve İslam Aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Bu bayramda bayram ruhuna aykırı bir görüntü var gibi ama şartlar böyle gerektirdi. Biz de o şartlara uyarak, bayramımızı tebrik edip birlik ve beraberliğimizi koruyan bir amaç içerisinde sahip çıkıyoruz. Daha nice sağlıklı ve huzurlu bayramlarımız olsun" dedi.

Okunan duaların ardından protokol tarafından şehit mezarlarına çiçek bırakılarak, aileleri ile bayramlaşıldı

Şehit annesi Hayriye Eraslan: '3 ay sonra oğluma kavuştum'

Kaynak: İHA

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