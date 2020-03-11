Şehit annesi Gülten Tüzel: "Türkiye'miz cennet vatan, hiç kimse bölemez" Şehit annesi Gülten Tüzel: "Türkiye'miz cennet vatan, hiç kimse bölemez" Şehit İbrahim Tüzel'in ailesi İdlib şehitleri anısına düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı Şehit annesi verdiği mesajlarla herkesi duygulandırdı İdlib şehidi Mersinli İbrahim Tüzel'in annesi Gülten Tüzel,...

Şehit annesi Gülten Tüzel: "Türkiye'miz cennet vatan, hiç kimse bölemez"

Şehit İbrahim Tüzel'in ailesi İdlib şehitleri anısına düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı

Şehit annesi verdiği mesajlarla herkesi duygulandırdı

MERSİN - İdlib şehidi Mersinli İbrahim Tüzel'in annesi Gülten Tüzel, şehitler anısına gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada,"Bizim Türkiye'miz cennet vatan, hiç kimse bölemez" dedi.

Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi işbirliğinde balıkçı barınağı çevresindeki parka 36 idlib şehidi adına 36 fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Mersinli Şehit İbrahim Tüzel'in ailesi de katıldı. Tüzel ailesi şehit oğulları adına fidan dikti.

"Ağlamayacağım, kahrolsun düşmanlar"

Fidan dikiminin ardından konuşan şehit annesi Gülten Tüzel, "Devlet büyüklerimizden, askerimizden, polisimizden Allah razı olsun. Benim evladım şehit oldu. Acımızı içimize gömüyoruz. Dik durmamız lazım, beraber olma zamanı. Allahım devletimize güç kuvvet versin. Bizim Türkiye'miz cennet vatan, hiç kimse bölemez. Bizim evlatlarımız cesur. 3 tane daha oğlum var, hepsi de gidebilir. Hiç gözümü kırpmam. Ağlamayacağım, kahrolsun düşmanlar" dedi.

Duygulu anlar yaşayan şehit babası Şuayip Tüzel'de, "Milletimiz, vatanımız sağ olsun. Benim 3 oğlum daha var. Üçünü de feda ederim, kendimi de" diye konuştu.

"Kıyamete kadar adlarını yaşatacağız"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da, "Bu ülkenin bekası için, bu ülkenin geleceği için bu ülkenin özgür yaşaması için kanlarını canlarını veren şehitlerimizi yad etmek adına onları inşallah kıyamete kadar adlarını burada korumak adına, Erdemli sahilinde İdlib'te verdiğimiz şehitlerimizin tamamı için birer fidan dikiyoruz" dedi.

Tollu, fidan dikimine Afrin şehidi Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine belediye tarafından yaptırılan ve şehidin ismini taşıyan kreşte eğitim gören minik öğrencilerin de katıldığını ifade etti. Başkan Tollu, "Cenabı Hak sabırlar versin, hepimiz İdlib şehitleri için çok üzüldük. Hepimiz acımızı yüreğimize gömdük. Bu ülke için hepimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız. Ben bütün şehitlerimize Cenabı Hak'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Cenabı Hak bizi onların şefaatinden mahrum eylemesin. Şehidimizin ailesine sabır ve metanet diliyorum. Her kula nasip olmayan bir şerefe nail oldular. O şeref bizim içinde, Erdemli içinde, ülkemiz içinde bir şeref payesi olarak kıyamete kadar yaşayacak" diye konuştu.

Fidan dikimine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erhan Erdoğan, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, şehidin ikizi Uzman Onbaşı Kasım Tüzel ile ağabeyi Muhammet Tüzel, öğretmenler ve minik öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA