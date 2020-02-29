Şehit annesi, evladını asker selamı ile uğurladı

29.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:46

Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), memleketi Mersin'de göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı saldırıda Mersin'deki 3 şehitten biri olan Akay için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Ailesinin yaşadığı Toroslar ilçesine bağlı Selçuklar Mahallesi'ndeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Muğdat Camii'nde getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabuta cami avlusuna götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Kezban ile babası Osman Akay ve kız kardeşi Pelin Su'yu, yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Cenazede baba Osman Akay metanetini korumaya çalışırken, anne Kezban Akay ile kız kardeşi Pelin Su, şehidin tabutuna sarılıp uzun süre göz yaşı döktü. Evladının Türk bayrağına sarılı tabutu önünde asker selamı veren acılı anne, askerlerin elinde bulunan oğlunun fotoğrafını da defalarca öptü. Anne Kezban Akay'ı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile Mersin Valisi Ali İhsan Su teselli etmeye çalıştı.

Şehit Akay için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin cenazesi, top arabasına konuldu. Şehidin cenazesinin arkasında bir süre yürüyen ailesine ve protokol üyelerine, çok sayıda vatandaş da destek odu. Yürüyüş sırasında Akay'ın anne ve babası ile kardeşi gözyaşı döktü. Yüzlerce kişinin katıldığı askeri törenin ardından Mersin Şehir Mezarlığı'na götürülen Akay'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit olmuş, 32 asker de yaralanmıştı.

2 kardeş oldukları öğrenilen Akay'ın, bir ay önce göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

(Koray Ünlü-Hüseyin Kar/İHA)

Kaynak: İHA