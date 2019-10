Şehit annesi: "Atın hemen uçağa harekata beni de götürün"

11.10.2019 10:05

Balıkesirli bir şehit annesi Barış Pınarı Harekatı'na destek dolu "Atın beni de uçağa harekata hemen götürün, canım feda olsun" şeklindeki sözleri Türk annelerinin vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Balıkesirli şehit aileleri ve gaziler harekat için destek açıklaması yaptı. Oğlu 28 Haziran 2012 tarihinde şehit olan 69 yaşındaki Solmaz Günay yürümekte zorlanmasına rağmen Suriye'deki harekata gitmeye hazır olduğunu söyledi. Oğlunun acısını 8 yıldır yaşadığını söyleyen Solmaz Günay 69 yaşında olmasına rağmen harekat bölgesine gitmeye hazır olduğunu söyledi. Allah'tan harekata katılan askerleri korumasını dileyen Solmaz Günay, "Yürümeye takatim yok ama şimdi hemen gitmeye hazırım. Hemen beni uçağa atın götürün. Canım feda olsun hepsine kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

"HEMEN GİTMEYE HAZIRIM"

28 Haziran 2012 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde oğlunu şehit veren 69 yaşındaki Solmaz Günay Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Acılı anne gözyaşları içinde oğlunun şehit olmasından dolayı hem acılı hem de gururlu olduğunu söyleyerek, "Yaş 69; şu anda beni alın. Şu anda yaşım 69, 20 tane de torunum var. Zaten üç tanesini Suriye'ye göndermişler. Yürümeye takatim yok, şimdi hemen hazırım. Hemen beni uçağa atın götürün. Canım feda olsun hepsine kuzum. 8 seneden beri ben o acıları çekiyorum. Mesut'um benim 10'uncu çocuğumdu. Ama her çocuğun bir sevgisi var. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Acım çok büyük, gururum da çok büyük. Allah'a şükrediyorum yavrum yerinde dinlensin. O layık olduğu yere gitti. Hepinize teşekkür ediyorum, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah gönlünüzden neyi geçiyorsa onu versin kuzum. Allah her şeyi gönlünüzce versin, evlatla terbiye etmesin, hepsini kolunun, kanadının altına alsın" diye konuştu.

"RABBİM YAR VE YARDIMCILARI OLSUN"

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haydar Filiz de Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulunarak, "Barış Pınarı Harekatı'nda Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun, yüreklerimizle ve dualarımızla her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ZAFERLE DÖNECEĞİZ"

Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz da Barış Pınarı Harekatı'na tam destekte bulunduklarını belirterek, "Barış Pınarı adlı harekatın sonuna kadar yanındayız, sonuna kadar destekliyoruz. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun, inşallah zaferle döneceğiz" diye konuştu.

"BARIŞ HAREKATINI DESTEKLİYORUZ"

TEMAD İl Başkanı Salim Özden de destek açıklamasında bulunarak, "TEMAD Balıkesir İl Başkanlığı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız. Mehmetçiğimizin ayağına taş değsin istemiyoruz. Hepsinin evine sağ salim gelmelerini istiyoruz. Barış harekatını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"

Güneydoğu Gazisi Serdar Sırım düzenlenen harekata destek olduğunu ifade ederek, "1999 yılında Diyarbakır'da gazi oldum. Şu an ülkemizin yaptığı Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Subay, astsubay ve diğer askerlerimizin hepsinin ayağına taş değmesin inşallah. Sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah başarıyla döneceklerine eminim" dedi.

"MEHMETÇİKLERİMİZE ALLAH KOLAYLIK VERSİN"

Güneydoğu Gazisi Ahmet Özden ise Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere kolaylıklar dileyerek, "Ben de 30 Ağustos 1992 yılında Hakkari Şemdinli'de yaralandım. Bu Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Mehmetçiğimize de Allah kolaylık versin diyoruz" diye konuştu.

"İNŞALLAH SAĞ SALİM DÖNERLER"

Güneydoğu Gazisi Vedat Tekin de desteklerini ifade ederek, "1998 yılında Hakkari Yüksekova'da yaralanarak bir ayağımı kaybettim. Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize, tüm güvenlik kuvvetlerimize canı gönülden başarılar dileriz. Her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah sağ salim giderler, sağ salim dönerler" temennisinde bulundu.

"HİÇ ÇEKİNMEDEN YANLARINA GİDERİM"

2003 yılında gazi oluncaya kadar birçok sınır ötesi harekata katılan Güneydoğu Gazisi Ekrem Taşkın da Barış Pınarı Harekatı için herkesin birleşmesi gerektiğini söyledi. Taşkın, "2003 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde sol ayağımı kaybettim. Şu an ülkemizin terörle ilgili bir sıkıntısı var Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Amaç bölgeyi temizlemek ve ülkemize oradan gelebilecek tehlikeleri önlemek. Bunun için biz ülkemizin sonuna kadar yanındayız gaziler olarak. İhtiyaç duyulduğunda yine hiç çekinmeden güvenlik güçlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Ben de oradaki arkadaşlarım kardeşlerim gibi birçok operasyona katıldım uzun yıllar önce. Onları anlayabiliyorum o yüzden onlara gönülden destek veriyorum. Türk'ün gücünü herkes fark etmeli. Emperyalist güçler ülkemizde istedikleri gibi oyun oynamaya çalışıyorlar. Bu konuda ben ülkemizdeki her tür düşüncenin bir tarafa bırakılmasını istiyorum ve bu konuda birleşmesini istiyorum. Bizim tek vatanımız var, tek devletimiz, tek milletimiz var. O yüzden dışarıdan gelebilecek bütün sıkıntılara karşı tek yürek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Operasyona katılan askerlerimize, subaylarımıza, uzmanlarımıza, erlerimize herkese başarılar diliyorum ben. İnşallah kazasız belasız oraya gidip bu işi sorunsuz bir şekilde çözüp gelecekler. Bizim için 30 kilometrelik güvenlik bölgesi çok önemli. O güvenli bölgeyi sağlamamız gerekiyor ki teröristlerden temizlensin ülkemizdeki Suriyeli misafirlerimiz yerlerine rahatça dönebilsinler istiyorum. Ben de sınır ötesi operasyonlara katıldım. Bizim ülkemiz zor zamanlarda birleşmesini becerebilen insanlardan oluşuyor. Bunu Kurtuluş Savaşı'nda hepimiz gördük. Bizim atalarımız büyük mücadele verdiler biz yine o mücadeleyi veririz. Siyasi ve farklı düşünceleri bir kenara bırakacağız askerimize güvenlik güçlerimize destek olmamız gerekiyor. Batıdaki insanların gerekirse oralara kadar gidip onların yanında olduklarını hissettirmeleri lazım. Ben de hiç çekinmeden onların yanına giderim. Ben ülkemin milliyetçisi bir insanım. Benim için ülkemin varlığı bütünlüğü birliği her şeyden önemlidir" diye konuştu.

