Şehit Annesi: "Allah Benim Ömrümden Alsın Cumhurbaşkanımıza Versin"

Gaziantep'te şehit ve gazi aileleri için yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u durduran bir şehit annesi, "Cumhurbaşkanı'na benden selam söyleyin. Allah benim ömrümden alsın ona versin" diyerek selamını iletmesini istedi.

Gaziantep'te çeşitli programlara katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir şehit annesi ile sohbeti duygusal anların oluşmasına neden oldu. Şehit aileleri ve gaziler için yapılan konutlarda inceleme yapan Bakan Kurum'un yanına yaklaşan bir şehit annesi, "Ben Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Benim gençlik zamanlarımda bu ülkede yağ yoktu, şeker yoktu, hiçbir şey yoktu, özel hastaneler yoktu. Her şeyin kuyruğu vardı. Cumhurbaşkanımız geldi bunların hepsi bozuldu, bitti. Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanımıza versin. O biraz daha fazla yaşasın ki Türkiye'ye daha güzel şeyler yapsın. Şimdiye kadar çok güzel şeyler yaptı, daha güzel şeyler yapsın. Ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum" diyerek Cumhurbaşkanı'na selamını iletmesini istedi.

Şehit annesine teşekkür eden Bakan Kurum, "Biz daima size hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Kurum, engelli bir gençle de ilgilenerek, bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA