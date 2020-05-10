Şehit anneleriyle duygsal buluşma
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Şehit anneleriyle duygsal buluşma

Şehit anneleriyle duygsal buluşma
10.05.2020 22:26 | Son Güncelleme: 10.05.2020 22:26

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle telekonferans aracılığıyla görüştü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle telekonferans aracılığıyla görüştü.

Toplantıda yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını dolayısıyla evlatlarını ziyaret edemeyen şehit annelerine sürpriz yapan Başkan Şahin, şehitlikte Kur'an okunmasını canlı bağlantı kurarak izletti. Öte yandan yeni fidanlarla büyütülen Taşlıca'da ki kızılçam ormanının "Anneler Ormanı" olacağının müjdesini verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü'nde yavrularını vatan toprağına vermiş şehit anneleriyle bir araya geldi. Konferansa AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'de katıldı. Corona Virüs Salgını'na karşı süren mücadelede İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlatlarını ziyaret edemeyen şehit annelerine verdiği sözü tutan Başkan Şahin, şehitliğe giderek dua etti. Daha sonrasında telekonferans aracılığıyla şehit anneleriyle konuşan Başkan Şahin, onlara sürpriz yaparak konferansta yapılan yayınla evlatlarının mezarı başında Kur'an okunmasını annelere canlı izletti. Duygusal anların yaşandığı canlı yayında, anneler gözyaşlarını tutamadı.

Anneler Ormanı oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Şehitkamil ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde bulunan 10 yaşındaki kızılçam ormanını annelere ithaf ederek "Anneler Ormanı" oluşturdu. Telekonferansta müjdesini veren başkan Şahin, yeni orman ve fidanların koca ağaçlara dönüşerek, çocukların daha güzel bir Dünya'da yaşayacağını belirtti. 9 bin 180 metrekarelik alana Büyükşehir tarafından dikimi yapılan orman alanında kızılçam ormanlarına yeni fidanlar eklenerek genişletilecek.

"Kardeş olmktan onur duyuyorum

Şehit annelerinin kendisi için çok özel olduğunu belirterek günlerini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şefkatin, rahmetin, merhametin ve fedakarlığın emsali olan annelerimiz bizim için çok önemli. Hem de 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' deyip bu toprakların vatan olmasını sağlayan şehit annelerimiz bizim için bir o kadar kıymetli. Şehitlerimizin yanına gittiğimiz zaman 'Vatan sağ olsun' diyen annelerin gününü de kutluyorum. Evlatlarınız öyle bir makamda ki Peygamber Efendimizin komşusu. Zaten bu inançla sizin evlat sevginiz ve sabrınızı biliyoruz. Biliyorum canınız yanıyor biliyorum evlatsızlık büyük bir sınav. Ama bu iman ve vatan aşkıyla, Kur'an ve peygamber efendimizin mesajlarıyla büyük bir güç ve kuvvet alıyoruz. Bu yüzden şehitlerimizin şefaati çok önemli. Bu şefaatle bu musibeti de def edeceğiz. Gaziantep, Gazi şehir şehitler diyarı bir şehir. Sizlerin bir kardeşi olmaktan iftihar ve onur duyuyorum" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Millet Vekili Derya Bakbak ise şehit annelerinin Ramazan Ayı'nı mübarekleyerek, anneliğin çok özel bir duygu olduğunu değindi, bebek anne karnına düşmesinin ardından çok farklı bir duyguya sahip olunduğunun altını çizdi. Bakbak, şehit anneleri başta olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ise Şehit anneleriyle salgından dolayı uzun süredir görüşemediğini belirterek, onlara evlatlık vazifemizi yapmak adına yanlarında olmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

Şehit ailelerinden teşekkür

Telekonferansta göz yaşlarını tutamayan anneler Başkan Şahin'e teşekkür etti. Şehit Yılmaz Özden'in annesi, Anneler Günü'nde bizi yalnız bırakmadıklarını, çocuklarının yerine hediyeler gönderildiğini altını çizerek duygulandıklarını belirtti.

Şehit Cuma Aklı'nın annesi ise bu günde kendilerinin düşünüldüğü için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Biz sizlerden razıyız, Allah da sizden razı olsun" diyerek Başkan Şahin ve ekibine dua etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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