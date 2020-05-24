Şehit annelerinden evlatların kabrine bayram ziyareti BİNGÖL'de, şehit anneleri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin desteğiyle, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evlatlarının kabrini ziyaret etti.

BİNGÖL'de, şehit anneleri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin desteğiyle, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evlatlarının kabrini ziyaret etti.

Bingöl'de şehit anneleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evlatlarını kabri başında ziyaret etti. 5 Mart 1994 yılında Ağrı'da PKK'lı teröristlerce şehit olan Er Mustafa Gündoğdu'nun annesi Adliye Gündoğdu ile Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen Astsubay Çavuş Muhammed Koşan'ın annesi Fatma Koşan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Vefa Destek Grubu görevlilerin desteğiyle evlatlarının kabrini ziyaret ettikten sonra, 24 Mayıs 1993 yılında terör saldırısında şehit edilen 33 askerin de anıtını ziyaret edip karanfil bıraktı. 'BUGÜN OĞLUMUN BAYRAMINA GELDİM'Şehit Astsubay Çavuş Muhammed Koşan'ın annesi Fatma Koşan, oğlunun bayramına geldiğini ifade ederek, "8'inci bayram oluyor oğlum gelmedi. Geliyorum toprağına bakıyorum, ilgileniyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne mutlu bana ben şehit annesiyim. Allah bütün şehit annelerine de sabır versin. Bugün oğlumun bayramına geldim. O gelemese de ben geliyorum. Biliyorum yanımdadır hep, hissediyorum onu. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Şehit annesi Adliye Gündoğdu (82) ise, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA