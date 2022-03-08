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Şehit anneleri ve kadın çalışanlara karanfilli kutlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit anneleri ve kadın çalışanlara karanfilli kutlama

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle şehit anneleri ve kadın çalışanlara karanfilli kutlama yapıldı.

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle şehit anneleri ve kadın çalışanlara karanfilli kutlama yapıldı.

Kadınlarla sohbet eden jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi. Jandarma ekiplerini kapıda gören kadınlar önce şaşırdı, sonra da onlara teşekkür etti. Unutulmadıkları için çok mutlu olduklarını belirten kadınlar, jandarma ekiplerine dualar ederek uğurladı. Çalışan kadınların gününü kutlayan jandarma ekipleri şehit annelerini de unutmadı.

Askerler, 1987 yılında Van'ın Gercüş ilçesinde şehit olan piyade er Arif Çetin'in annesini ziyaret ederek 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti. - SAMSUN

Şehit anneleri ve kadın çalışanlara karanfilli kutlama

Şehit anneleri ve kadın çalışanlara karanfilli kutlama

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadınlar Günü, Jandarma, Şehit, Mart, Yerel, Haberler

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