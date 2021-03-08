Şehit anneleri ve eşlerinin 8 Mart kadınlar günü kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şehit anneleri ve eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şehit anneleri ve eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Şehit anne ve eşlerini evlerinde ziyaret eden Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak birer buket çiçek takdim etti. Ziyarette konuşan Çelik, vatan, bayrak ve millet için canını feda eden aziz şehitlerin anne ve eşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, şehit anne ve eşlerinin bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlara emanet olduklarını belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı