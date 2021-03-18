Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu
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Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu

18.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:48
Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kutlandı. Programda şehit anneleri göz yaşlarını tutamadı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü bu yıl pandemi sebebiyle sadece şehitlikte kutlandı. Çelenk sunumuyla başlayan program daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Program Kur'an-ı kerim tilaveti ve dua edilmesiyle son buldu. Programa gelen şehit anneleri dua esnasında göz yaşlarına boğuldu. Şehit yakınlarını protokol mensupları teselli etti.

(Seyfettin Aras/İHA)

Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu
Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu
Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu
Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu
Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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