Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi
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Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi

Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi
İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Güncel

Ankara'da şehit anneleri, Anneler Günü'nde şehit olan evlatlarının mezarını ziyaret ederek dua etti.

Ankara'da şehit anneleri, Anneler Günü'nde şehit olan evlatlarının mezarını ziyaret ederek dua etti.

Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde şehit annesi Gülifer Tazegül, 18 Şubat 2016 tarihinde 24 yaşında şehit olan oğlu Doğukan'ın kabrini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü oğlunun kabri başında geçirdi. 6 Eylül 2015'te 27 yaşında şehit olan oğlu Okan'ın kabrini ziyaret eden İsmigüzel Taşan da evladının mezarındaki otları temizleyip, yeni çiçekler dikerek Anneler Günü'nü geçirdi. - ANKARA

Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi
Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi
Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi
Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi
Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi
Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi
Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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