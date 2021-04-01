Şehit anne ve babası 'İçimize su serpildi, kökleri kurusun"
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Şehit anne ve babası 'İçimize su serpildi, kökleri kurusun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şehit anne ve babası 'İçimize su serpildi, kökleri kurusun'

Şırnak-Van karayolunda 2016 yılında güvenliği sağlayan askerlere eylem düzenleyen ve 6 askerin şehit edilmesine neden olan saldırıda yer alan kırmızı ve turuncu kategorideki PKK'lı teröristlerin Eren-5 Operasyonunda öldürülmesinin ardından Şehit Jandarma Astsubay Yunus Çiçek'in...

Şırnak-Van karayolunda 2016 yılında güvenliği sağlayan askerlere eylem düzenleyen ve 6 askerin şehit edilmesine neden olan saldırıda yer alan kırmızı ve turuncu kategorideki PKK'lı teröristlerin Eren-5 Operasyonunda öldürülmesinin ardından Şehit Jandarma Astsubay Yunus Çiçek'in Afyonkarahisar'daki anne ve babası içlerine su serpildiğini belirterek "Kökleri kurusun" dediler.

Eren-5 operasyonları kapsamında; Mardin İli Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi. Birçok eylemde yer alan kırmızı ve turuncu kategorideki teröristlerin 2016 Şırnak-Van karayolunda Jandarma Astsubay Yunus Çiçek'in komutasındaki 12 kişilik time havanlı saldırı düzenlediği ve Yunus Çiçek ile birlikte 6 askerin şehit dildiği eylemde de bulundukları öğrenildi. Şehit Jandarma Astsubay Yunus Çiçek'in Afyonkarahisar'daki Annesi Havva Çiçek ve Babası Yılmaz Çiçek, teröristlerin öldürüldüğü haberini aldıklarında çok sevindiklerini dile getirerek duygularını İHA muhabirlerine anlattılar.

"İnşallah hepsi de helak olur"

Şehit Babası Yılmaz Çiçek, Eren-5 operasyonunu duyunca o günlere geri döndüğünü ancak yüreğine büyük bir su serpildiğini aktardı. Çiçek, "Askerimizin ayağına taş değdirmesin Allah. O günler zaten hiç aklımızdan çıkmıyor. Biz günün 24 saati oğlumuzla yaşıyoruz. Şehit oğlumuzun anıyla yaşıyoruz, onun özlemiyle yaşıyoruz. Onlar baya kalabalıktı, 2 kişi ölmüş, leş diyorum onlara. Daha önde öldürüldüler. İnşallah hepsi de helak olur" diye konuştu.

"İnşallah kökleri kurusun"

"Tüm teröristlerin kökleri kurusun" diyen Anne Havva Çiçek ise, birkaç gündür oğlunun daha çok hasretini çektiğini kaydetti. Çiçek, "Haberi aldığımda gerçekten mutlu oldum, içime su serpildi ana yüreği sonuçta. Ama tekrar o günlere döndüm. O gün sadece benim yavrum şehit olmadı, yavrumla birlikte 5 tane daha yanında arkadaşı şehit oldu. Onları da annelerinin yüreğine su serpilmiştir diye düşünüyorum. Kökleri kurusun diyorum. Operasyonu gerçekleştiren askerlerimizden, sebep olanlardan rabim ayaklarına taş değdirmesin. İki gündür de oğlumun daha bir hasretini çekiyordum. Demek ki bu olaya işaretmiş beklide. Onu duyunca için biraz ferahladı, içime su sepildi. Ama ohlar çok kalabalıktı. Onlar 30 kişiymiş benim çocuğumla birlikte oradaki askerlere saldıranlar. İnşallah kökleri kurusun, devamı d gelir Allah-u Teala. Mahkemesi devam edenlerde var yakalanıp da. Onları da inşallah bu dünyada da ahrette de rabbim elbette cezasız bırakmayacaktır. Bu dünyada da çeksinler cezalarını, ahrette zaten yerleri belli. Benim çocuğum ve diğer çocuklar bir şey kaybetmedi. Rabbim şahadetlerini kabil etsin cennette kavuştursun inşallah bizleri" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Şehit anne ve babası 'İçimize su serpildi, kökleri kurusun'
Şehit anne ve babası 'İçimize su serpildi, kökleri kurusun'
Şehit anne ve babası 'İçimize su serpildi, kökleri kurusun'
Şehit anne ve babası 'İçimize su serpildi, kökleri kurusun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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