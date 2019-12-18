Şehit anıtlarını tahrip ettiler

18.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:32

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, şehit anıtlarına zarar verenlere ateş püskürdü.



Gemlik'in çeşitli noktalarında bulunan şehit anıtlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Gemlikli şehitlerin isimlerini taşıyan parklar ve bu parklarda yer alan, üzerinde Türk bayrağı motifleri ve ayetler bulunan anıtlara verilen zararlar, kamu malına verilen bu zararın amacının ne olduğu sorusunu akıllara getirdi. Kimi anıtlar üzerine sprey boyalarla çizikler atıldı, isimler yazıldı. Kimi anıtlar ile belediyenin tabelaları ve diğer panolarında parçalar kırıldı. Tabelalarla kalıcı hasarlar meydana geldi. Anıtların yenilenmesi için gerekli işlemler başlatılırken ortaya çıkan maddi zarar ise eleştiriye sebep oldu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Sadece belediyeye ait alanlar değil, Gemliklilere ait hiçbir alana zarar verilmesi kabul edilemez. Diğer tabela ve panolara verilen zararlar yerine getirilir. Bu belediyemize maddi yük getirir. Yaptırırız. Ama şehit anıtlarına zarar veren insanlara mantıklı bir açıklama getiremiyoruz. Bütün iyimserliğimizle, bu zararı verenin henüz anıtın temsil ettiği değerleri kavrayamamış çocuklar olduğunu farz ediyoruz. Eğer bu zararı veren çocuklar ise, ailelerinden isteğimiz, çocuklarımıza bu değerli kavramları, ülke ve millet sevgisini, şehitlere saygıyı öğretmeliler. Ama eğer bunlar maksatlı verilen zararlar ise, belediyemize yük getirmek ve hizmetlerimize ket vurmak isteyen kötü niyetli kişilerse, yapanlar tespit edildiğinde gerekli kanuni işlemler başlatılacaktır. Bu zarar vererek bizlerin böyle üzücü olaylar ile meşgul olmasına sebep olanlar Gemlik halkının vicdanında affedilmeyecektir." - BURSA

Kaynak: İHA