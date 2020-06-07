Şehit Anayurt'un ailesine şehadet haberi verildi Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görevi esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un Tokat'taki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görevi esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un Tokat'taki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehidin Erbaa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şubaşı Caddesi'ndeki babaevine giderek şehadet haberini verdi. Belediye ekipleri, inşaat halindeki evi ve çevresini Türk bayraklarıyla donattı. Şehidin babası Dursun Anayurt'un, oğlunun başında, Ankara'da olduğu belirtildi. Kaynak: AA