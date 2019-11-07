Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba'ya beraat

07.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:28

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının şikayetten vazgeçildiğini bildirmesinin ardından suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Akbaba ve avukatlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bazı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda izleyici takip etti. Duruşma salonu önüne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Pakize Alp Akbaba ile selamlaştı.

Savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Akbaba, CHP'nin kadınların seçme ve seçilme hakkının 83. yıl dönümü dolayısıyla 5 Aralık 2017'de düzenlediği, "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" programında yaptığı konuşmada suç unsurunun bulunmadığını söyledi.

Erdoğan'a asla hakaret etmediğini belirten Akbaba, "Kadınlara yönelik bir etkinlikte kürsüye çıkıp konuştum. Herkesin bildiği şeyleri bir şehit annesi olarak dile getirdim. Yanlış bir şey konuşmadım. Bir şehit annesinin öğrenmek istediği konuları sordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat istiyorum." dedi.

Daha sonra söz alan Erdoğan'ın avukatları, dosyaya sundukları katılma dilekçesinin geçerli olduğunu, davaya katılma taleplerinin bulunduğunu bildirdi.

Akbaba'nın avukatı Fahri Şahin ise bir şehit annesinin, sanık olarak huzurda bulunmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Konuşmanın içeriğinde suç unsurunun bulunmadığını, davanın bir vatandaşın ihbarıyla açıldığını bildiren Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanı bu hususları bilse şikayetçi olmaz, bu dava açılmazdı." diye konuştu.

Erdoğan'ın avukatlarının Cumhurbaşkanlığı makamı adına düzenledikleri davaya katılma dilekçesine özen göstermediklerini belirten Şahin, dilekçede davayla ilgisi bulunmayan üçüncü bir kişinin sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildiğini söyledi.

Şahin'in savunmasının ardından söz alan Cumhurbaşkanı avukatları, başka bir davaya ait katılma dilekçesinin bu dosyaya sehven gönderildiğini belirterek şikayetten vazgeçtiklerini bildirdi.

Bunun üzerine söz alan Akbaba'nın avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim, Pakize Alp Akbaba'nın suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Adliye binası önünde açıklama

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehit annesine dava açılmasını şiddetle kınadığını söyledi. Akşener, "Pakize Akbaba'yı uzun yıllardır tanırım. Şehit annelerinin, babalarının, eşlerinin, çocuklarının biz siyasilere çok şey söyleme hakları vardır. Dolayısıyla Pakize ablanın bugün burada yargılanmasını şiddetle kınıyorum. Bir şehit annesine mahkeme açılmaz." diye konuştu.

Daha sonra mahkeme salonu önüne geçen Akşener, burada Pakize Akbaba ile selamlaştı. Akşener, daha sonra adliyeden ayrıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davanın ilk duruşması öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Ağbaba, Pakize Alp Akbaba'nın 5 Aralık 2017'de CHP'nin düzenlediği kadın buluşmasındaki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığını ifade etti. Bir şehit annesinin, adliye koridorlarına getirilmesini doğru bulmadığını dile getiren Ağbaba, bu davayla Pakize Akbaba'nın gözünün korkutulmaya çalışıldığını savundu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse de bir şehit annesinin yargılanmasına tanıklık ettiklerini belirterek, bu davanın Türkiye tarihine geçecek acılı bir dava olduğunu söyledi.

Kaynak: AA