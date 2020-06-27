Şehit amcasının ismi de arabası da ona emanet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit amcasının ismi de arabası da ona emanet

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 26 yıl önce vatani görevini yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ayhan Sütçü'nün aynı ismi paylaştığı 20 yaşındaki yeğeni, tanıma imkanı bulamadığı amcasının 1974 model Murat 124 marka otomobiline özenle sahip çıkıyor.

Şehit amcasının ismi de arabası da ona emanet
27.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:40

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 26 yıl önce vatani görevini yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ayhan Sütçü'nün aynı ismi paylaştığı 20 yaşındaki yeğeni, tanıma imkanı bulamadığı amcasının 1974 model Murat 124 marka otomobiline özenle sahip çıkıyor.

Kentte taksicilik yaptığı sırada vatani görev için Bitlis'e giden Sütçü, çok sevdiği Murat 124 marka otomobilini ailesine emanet etti. O dönem PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Sütçü'nün naaşı, Zonguldak'a defnedildi.

Amcasının ölümünden 6 yıl sonra dünyaya gelen ve aynı ismi taşıyan yeğen Ayhan Sütçü, yıllardır ailenin gözü gibi baktığı otomobili çeşitli bakım ve onarımlardan geçirdi.

Araca 20 bin liranın üzerinde masraf yaparak daha güzel bir görünüme kavuşturan Sütçü, şehit amcasının "uçan teneke" ismini verdiği ve "Arabama iyi bakın." dediği yadigarı gelecekteki aile bireylerine emanet etmek istiyor.

Şehit amcasının ismini taşıyan sokakta ikamet eden ve eve ait garajda otomobili muhafaza eden yeğen Sütçü, aynı zamanda şehidin eşyalarıyla düzenlenen odada hiç görmediği amcasının hatıralarıyla yaşıyor.

"Benden sonra çocuklarıma kalmasını isterim"

Ayhan Sütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasını göremediğini ancak onun anılarıyla büyütüldüğünü söyledi.

Şehit amcasının ailede çok sevildiğini anlatan Sütçü, "Amcam askere giderken yakınlarına, 'Arabama iyi bakın.' demiş. Amcamın benim içimde yeri ayrıdır, onun ismini bana verdiler. Arabaya ben bakıyorum artık." diye konuştu.

Sütçü, amcasının o dönemlerde arabasına "uçan teneke" ismini taktığını belirterek şöyle devam etti:

"Arabaya gözüm gibi bakıyorum, elimden geldiğince de bakmaya çalışacağım. Benden sonra da çocuklarıma kalmasını isterim. Yakın zamanda askere gideceğim. Askerden döndüğümde aracı yenileceğim, içini ve dışını yeniden yapmayı düşünüyorum. Bu zamana kadar döşemeleri, motoru değiştirildi, camları otomatik yapıldı. Arabaya olan bağlılığım çok farklı, bunu anlatamam. Çocukluğumdan beri seviyorum. Ben amcamın emanetine sahip çıkacağım."

Aracın içerisinde amcasına ait eşyaların da bulunduğunu ifade eden Sütçü, amcasının zamanında otomobille çektirdiği fotoğrafların yanı sıra tespihinin bulunduğunu ve bunları da özenle koruduğunu dile getirdi.

Sütçü, pek çok insanın arabayla ve amcasıyla güzel hatıralarının olduğunu belirterek "İnsanlar amcamın emanetini koruduğum için beni tebrik ediyor ve bana 'Gözün gibi bak, elinden geldiğince koru.' diyorlar. Amcamı görme şansım olmadı. Yaşasaydı arabasını yine bana verirdi. Ömrüm yettiğince gözüm gibi bakacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Haber
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Haber
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi Haber
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
İmamoğlu, bir yıllık belediye başkanlığı serüveninde en çok kızdığı 2 konuyu açıkladı
İmamoğlu, bir yıllık belediye başkanlığı serüveninde en çok kızdığı 2 konuyu açıkladı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 7 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 7 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı
Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Emre Altuğ Demet Akalın
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Kaza Türk Çocuk
Şu an buradasınız: Şehit amcasının ismi de arabası da ona emanet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 11:40:12. #1.14#
title