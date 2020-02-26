Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 1 FETÖ üyesi daha itirafçı oldu

26.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:59

RİZE Emniyet müdürü Altuğ Verdi 'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında bulunan 4 şüpheliden 1'i itirafçı olurken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden ve halen tutuklu bulunan FETÖ terör örgütü üyesi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun bağlantılı olduğu hücre yapılanmasında bulunan şüphelilere yönelik İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ve 20 Şubat günleri iki ayrı operasyon düzenlenmiş ve 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden 4 şüpheliden 1'inin daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olduğu bildirildi. Gözaltına alınan 26 FETÖ üyesinden 6'sı da daha önce etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olmuştu. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan FETÖ üyesi sayısı 7'ye yükseldi.

- İstanbul

Kaynak: DHA