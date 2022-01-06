Şehit Ali Örnek Ortaokulu şampiyon oldu - Haberler Spor
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Şehit Ali Örnek Ortaokulu şampiyon oldu

Şehit Ali Örnek Ortaokulu şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 Sezonu Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

2021-2022 Sezonu Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Kayserispor Tesislerinde düzenlenen final müsabakasında Şehit Ali Örnek Ortaokulu ile Hoca Yusuf Ekrem Ortaokulu karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen final müsabakası sonucunda Şehit Ali Örnek Ortaokulu Şampiyon oldu. Şampiyona sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından verildi. - KAYSERİ

Şehit Ali Örnek Ortaokulu şampiyon oldu

Şehit Ali Örnek Ortaokulu şampiyon oldu

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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