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Şehit Alaattin Özdemir dualarla anıldı

Şehit Alaattin Özdemir dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Valisi Ali Çelik, 2019 yılında görev başında şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir'i vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, 2019 yılında görev başında şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir'i vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.

Şehidin ailesinin acısını paylaşan Vali Çelik, "Bizler de sizlerin birer evladıyız. Her zaman yanınızda, 24 saat emrinizdeyiz" dedi. - KÜTAHYA

Şehit Alaattin Özdemir dualarla anıldı

Herkesin göç ettiği köyde tek başına yaşayan baba, şehit oğlunun yanına gömüldü

Herkesin göç ettiği köyde tek başına yaşayan baba, şehit oğlunun yanına gömüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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