Şehit Akgöz, son yolculuğuna uğurladı ADAPAZARI'nda, havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40), memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ADAPAZARI'nda, havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40), memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene eşi Canan ile oğlu Alper, şehit Akgöz'ün kamuflaj tişörtüyle, diğer oğlu Basri ise kepiyle katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için memleketi Tekirdağ'da tören düzenlendi. Şehit Akgöz'ün cenazesi önce merkez Süleymanpaşa ilçesindeki baba evine götürülerek helallik alındı. Ardından Akgöz'ün cenazesi, Tekirdağ Valiliği önüne getirildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdugan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

JANDARMA TİŞÖRTÜNÜ GİYEREK UĞURLADILARTörene eşi Canan ve oğlu Alper, şehit Akgöz'ün kamuflaj tişörtüyle, diğer oğlu Basri ise kepini giyerek katıldı. Cenazede Canan Akgöz, oğulları Alper ve Basri'ye sarılarak gözyaşı döktü. Canan Akgöz, eşinin tabutunda bulunan fotoğrafını öperken gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Fatma ile babası Basri Akgöz de güçlükle ayakta durabildi. Baba Akgöz, törende bir askeri de öperek ağladı.

Şehit Akgöz'ün cenazesi, tören mangası tarafından omuzlara alınarak Rüstempaşa Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Akgöz'ün cenazesi, Tekirdağ Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA