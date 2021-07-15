Şehit Ailesiyle Anlamlı Buluşma
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Şehit Ailesiyle Anlamlı Buluşma

Şehit Ailesiyle Anlamlı Buluşma
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Vali Mehmet Alpaslan Işık, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan ilimiz Kazımkarabekir ilçesi nüfusuna kayıtlı Muhammed Yalçın'ın ailesiyle bir araya geldi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan ilimiz Kazımkarabekir ilçesi nüfusuna kayıtlı Muhammed Yalçın'ın ailesiyle bir araya geldi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba günü Grand Karaman Otelde gerçekleşen ve Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Görücü, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, ilçe kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve şehit Muhammed Yalçın'ın ailesinin katıldığı programda Yalçın ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Işık, şehit Muhammed Yalçın'ın nezdinde 15 Temmuz gecesi kendi canlarından geçerek vatanımızı işgal etmek isteyen güçlere teslim etmeyen aziz şehitlerimizi ve bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise Allah'tan acil şifalar diliyorum dedi.

Kaynak: Habermetre

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