12.08.2019 20:26

Şehit ailesinin evi alevlere teslim oldu

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyümeden söndürüldü

KARABÜK - Karabük Yenice İlçesinde Şehit Celal Hatıl'ın baba evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bütün evi saran yangın yan evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın Karabük Yenice İlçesinde Atatürk Mahallesi Çay mevkiinde Şehit Celal Hatıl'ın baba evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman işletme müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayı duyan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı olay yerine gelerek bilgiler aldı.

İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Faciayla karşı karşıya kalmadan itfaiye ekiplerimizin üstün gayretleri ve orman işletmemizin çalışmalarıyla çıkan yangını bitişik nizamda olan evlere sıçramadan önleyen ve şu an soğutma çalışması yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Üzgünüz bu mübarek günde keşke olmasaydı. Bu tür afet ve felaketler herkesin başına gelebiliyor. Çıkış nedeni elektrik kontağı olma ihtimali çok yüksek. Yenice Belediyesi orman işletmesi ile birlikte takviyede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA