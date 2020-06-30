Şehit ailesini de dolandıran 9 şüpheli tutuklandı
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Şehit ailesini de dolandıran 9 şüpheli tutuklandı

ÇANKIRI ve Ankara'da, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu kişileri hayvan, otomobil ve gayrimenkullerini alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 'Son Nokta' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 9'u tutuklandı.

Şehit ailesini de dolandıran 9 şüpheli tutuklandı
30.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:24

ÇANKIRI ve Ankara'da, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu kişileri hayvan, otomobil ve gayrimenkullerini alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 'Son Nokta' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 9'u tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin emlakçılık, galericilik ve hayvancılık yaptıkları izlenimini verip, mağdurlara az miktarda peşinat verdikleri, geri kalan para için üzerlerinde hiçbir mal varlığı olmayan suç ortağı arkadaşları adına senet düzenledikleri, senetleri günü geldiğinde ödemedikleri ve yine karşılıksız senet verdikleri tespit edildi. Polisin, 1 hafta önce Çankırı ve Ankara'da 'Son Nokta' adıyla düzenlediği operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ocak ayında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesini de dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından aralarında örgüt lideri Recep A.'nın bulunduğu 21 kişi, adliyeye sevk edildi. Recep A. ile birlikte Ceyhan A, Ertuğrul Ö., Oğuz Ç., Erkan Ç., Fazıl Ş., Yaşar A., Ferhat K. ve Ekrem Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Manşet

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