Şehit ailesine vefa

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi çalışanları, kuruma adı verilen şehidin ailesini iftarda ağırladı.

19 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce Şehit edilen Özel Hareket Polisi Oğuzhan Günaydın'ın annesi Şengül ve Babası Ali Günaydın, şehit çocuklarının adının verildiği halk eğitim merkezinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Taşçı, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak "Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi çalışanları olarak sizlerin evlatlarıyız. Siz şehit aileleri olma şerefine ulaşmış milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz" diye konuştu.

Program sonunda ise Şehidin anne ve babasına kurumdaki kursiyerler tarafından yapılan halı dokuma seccade hediye edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA