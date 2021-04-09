Şehit ailesine 'Hizmet Anısı Şilti ve Belgesi' takdim edildi
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Şehit ailesine 'Hizmet Anısı Şilti ve Belgesi' takdim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şehit ailesine 'Hizmet Anısı Şilti ve Belgesi' takdim edildi

Geçtiğimiz şubat ayında Gökçeada'da bindiği teknenin alabora olması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Tokkuyu'nun ailesine 'Jandarma Genel Komutanlığı Hizmet Anısı Şilti ve Hizmet Belgesi' takdim edildi.

Geçtiğimiz şubat ayında Gökçeada'da bindiği teknenin alabora olması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Tokkuyu'nun ailesine 'Jandarma Genel Komutanlığı Hizmet Anısı Şilti ve Hizmet Belgesi' takdim edildi.

26 Şubat 2021'de Çanakkale Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu şehit olan Toykuyu'nun eşi Handan Toykuyu ile anne ve babasını Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ziyaret etti. Ziyarette Albay Atasoy, aileye Jandarma Genel Komutanlığı Hizmet Anısı Şilti ve Hizmet Belgesi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Şehit ailesine 'Hizmet Anısı Şilti ve Belgesi' takdim edildi
Şehit ailesine 'Hizmet Anısı Şilti ve Belgesi' takdim edildi
Şehit ailesine 'Hizmet Anısı Şilti ve Belgesi' takdim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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