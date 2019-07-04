Şehit ailesine darp iddiası

Dokuz yıl önce Kastamonu'da görevliyken trafik kazası sonrası şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez ile babası Tahsin Erdönmez, aynı apartmanda oturdukları komşuları tarafından darp edildiklerini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

2010 yılında Kastamonu'da görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez ile babası Tahsin Erdönemez kendilerini darp ettiğini iddia ettikleri komşuları P.E. ve N.E., hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit ailesini ziyaret etti. Şehit annesi Havva Erdönmez, yaşadığı olayı gözyaşları içerisinde anlatarak, apartmanın önünde otururken komşuları tarafından darp edildiğini söyledi. Komşularının kendisinin merdivende oturmasından rahatsız olduklarını belirten anne Erdönmez; "Bana 'Burası oturma yeri mi, ne geziyorsunuz merdivende' dedi. Ben de 'sığacak kadar yer var ya, demin de geçtin ya' dedim. Ben elimi kaldırınca vuracak sandı. Hücum etti bana. Kafama, gözüme vurdu. Şemsiye vardı elimde şemsiyeyi ona vurayım dedim ama vuramadım. Şemsiyeyi elimden nasıl bir kıvırdı bir de onu kırana kadar vurdu" dedi.

BİZDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Kendisinin darp edildiğini gören eşinin yanına geldiğini ifade eden Erdönmez; "Kendisine 'Utanmıyor musun Pelin' dedi. Sen bari seslenme gelin olup gittin dedi. Eşimin öyle deyince boğazına sarıldı. Eşimde boğazımı boğuyor diye iteklemiş. Benim boğazımı boğdu diye bizden şikayetçi oluyorlarmış. Sonra eşimin yere düştüğünü gördüm. Nasıl vurdun da düştü."

ŞİKAYETÇİ OLDUM

72 yaşındaki Baba Tahsin Erdönmez de, camdan baktığında eşine üç kişi tarafından darp edildiğini gördüğünü söyledi. Sonra hemen eşinin yanına giden baba Erdönmez; "'Ne yapıyorsunuz burada' dedim. O kızdan ben hiç ummazdım. Nasıl kurtuldu geldi belimden sarılmasıyla attığı bir oldu. Hastanede gözümü açtım. Yuvarlandım merdivenlerden. Ben eşime bakmaya gitmiştim. Elimi bile kaldırmadım bir kötü söz bile söylemedim. Darp raporu aldım. Raporu da polisler aldı. Şikayetçi oldum" dedi.

AİLEYİ HEP TACİZ EDİYORLAMIŞ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise, şehit Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez 2010 yılında trafik kazası sonucu şehit olduğunu dile getirdi. Şehit ailesini apartmanda komşularıyla sürekli sıkıntı yaşandığının altını çizen Kumartaşlı, "Havva annemiz merdivende otururken komşularının kızları yukarıya çıkmış. Bir süre sonra aşağıya inmişler. Aşağıya inerken de ayağıyla iteklemiş. Tekme şeklinde vurmuş ve burada oturamazsın, başka oturacak yer yok mu? şeklinde sert çıkışta bulunuyor. Annemizde bizde başka nereye oturalım diye kötülük olmadan cevap vermiş. Bunun üzerine neden yaptıklarını bilemediğimiz bir şekilde birden annemize iki kardeş saldırmışlar yumruklarla ve merdivenden aşağıya yuvarlamışlar. Olayı gören Tahsin babamız olayı yatıştırmak için yanlarına gitmiş. Niye böyle yaptınız diye sorarken bu seferde amcamızı şehit babamızı merdivenlerden yere atmışlar. Tahsin babamız 72 yaşında şehit babası kanser tedavisi görüyor. Kemoterapi aldı. Birlik ve beraberliğe ülkemizde her zamankinden çok fazla ihtiyacımızın olduğu bir zaman diliminde hele hele iki yaşlı insana saldırılması suçtur. Zaten şikayetçi olduk. Darp raporlarını aldık. Annemizin anlattığına göre hep taciz ediyorlarmış" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA