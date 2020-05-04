Şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek
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Şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek
04.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:22

Şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek Sivas'ta şehit ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi Sivas'ta şehit ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz...

Şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Sivas'ta şehit ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi

SİVAS - Sivas'ta şehit ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi.

2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in annesi Zübeyde Zileligil ve babası Aydın Zileligil, Milli Dayanışma Kampanyasına Bin TL'lik destek verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan çift, bağışladıkları parayı Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırmak için Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler birimi görevlilerinden yardım istedi. Şehit ailesinin yardım isteğini geri çevirmeyen görevliler, Mehmetpaşa mahallesindeki eve giderek çiftten aldıkları parayı Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırdı.

Şehit babası Aydın Zileligil, "Biz Devletimizin her zaman yanındayız, emeği geçen herkesten rabbim razı olsun. İnşallah bu zor günleri atlatırız. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz,rabbim başımızdan eksik etmesin. Ülke bizim, Devlet bizim. Bizde her zaman yanlarındayız" dedi.

Şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Kaynak: İHA

Manşet

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