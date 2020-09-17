Şehit ailesi ve gazilere devlet övünç madalyası Terörle mücadelede şehadete erişen Şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesi ile vazife malulü Güneydoğu gazilerine cumhurbaşkanlığı makamı tarafından tevcih edilen devlet övünç madalyası ve beratı düzenlenen törenle takdim edildi.

Terörle mücadelede şehadete erişen Şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesi ile vazife malulü Güneydoğu gazilerine cumhurbaşkanlığı makamı tarafından tevcih edilen devlet övünç madalyası ve beratı düzenlenen törenle takdim edildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene Vali Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ile şehit aileleri ve vazife malulü gaziler katıldı.

Valilik makamında düzenlenen programda Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek ile Vazife Malulü Jandarma Astsubay Sefa Berk, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Gezici, Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Kaya, Tank Uzman Çavuş Mahmut Turmaz, Polis Memurları Adil Akçal ve Mehmet Beğen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile gönderilen devlet övünç madalyası ve beraatını takdim etti.

Törende bir konuşma yapan Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün cumhurbaşkanımızın tevcihi ile şehadet şerbetini içmiş yiğidimiz Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesi ile vazife malulü kahraman gazilerimize devlet ve millet nazarında kahramanlıklarının nişanesi olan devlet övünç madalyalarını takdim ediyoruz.

Devlet övünç madalyası ve beratı bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından devletimizin bir şükran ifadesi, milletimizin onlara karşı bir nişanesi olarak şehidimizin ailesi ile kahraman gazilerimize verilmiştir.

Sizler evlat, çocuk, eş kaybettiniz. Gazilerimiz kol, bacak kaybetti bu vatan uğruna ama Allah'a şükürler olsun ki bu vatan dimdik ayakta ve bin yıl geçse de ayakta kalacaktır. Vatanını, devletini, milletini canından üstün tutan, seve seve canını feda eden, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Sizlerin bu vatan için ödediği bedelleri biliyoruz.

Şehitlerimizin yakınları bu millete bu devlete emanettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin uğrunda canını feda ettikleri değerler bu millet tarafından sonsuza kadar muhafaza edilecektir. Şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize devletimizin kapıları her zaman sonuna kadar açıktır. Allah şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA