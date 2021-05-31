Şehit Ailemize ve Gazimize Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit Ailemize ve Gazimize Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi

Şehit Ailemize ve Gazimize Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Şehit Piyade Uzm. Onb. Oğuzhan Taş'ın ailesi ile Gazimiz J. Uzm. Çvş. İlyas Pak'ı misafir eden Valimiz Ömer Faruk Coşkun, şehidimiz kıymetli ailesi ve gazimiz ile bir süre sohbet etti.

Şehit Piyade Uzm. Onb. Oğuzhan Taş'ın ailesi ile Gazimiz J. Uzm. Çvş. İlyas Pak'ı misafir eden Valimiz Ömer Faruk Coşkun, şehidimiz kıymetli ailesi ve gazimiz ile bir süre sohbet etti. Vali Coşkun, 18 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne mazeretleri nedeniyle katılamayan Şehit Piyade Uzm. Onb. Oğuzhan Taş'ın ailesi ile Gazi J. Uzm. Çvş. İlyas Pak'a, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına "Devlet Övünç Madalyası Beratını" takdim etti. Şehitlerimiz ve gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkların hiçbir şeyle ödenemeyeceğini ifade eden Vali Coşkun, şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Kendilerini misafir eden Vali Coşkun'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür eden şehidimizin ailesi ve gazimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza da "Devlet Övünç Madalyası Beratı" için teşekkür ederek duydukları gururu ifade ettiler.

Kaynak: Habermetre

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Adnan Menderes Antony Blinken
Magazin Murat Boz Demet Akalın Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Şenol Güneş Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehit Ailemize ve Gazimize Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 23:10:02. #1.14#

title