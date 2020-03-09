Şehit aileleriyle görüşülerek hazırlanan "Acıdan Erdeme Yolculuk" adlı kitap çıktı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan, şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sonrasında, dinin üzerlerindeki etkisini araştırdı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan, şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sonrasında, dinin üzerlerindeki etkisini araştırdı.

Dini hayatın insan psikolojisi üzerinde etkisi konusunda araştırmalar yürüten Doğan, 50 ev ziyareti gerçekleştirip, 159 şehit ailesi ve gaziyle anket yaparak, elde ettiği bilimsel verileri kitap haline getirdi.

Doğan, "Acıdan Erdeme Yolculuk" adlı kitabını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde imzalayarak şehit aileleri ve gazilere takdim etti.

İlk imzaladığı kitabı Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya takdim eden Doğan, araştırma aşamasında kendisine destek olduğu için de teşekkür etti.

Dernek Başkanı Kumartaşlı, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin travma yaşayan kişiler olduğunu belirtti.

Ailelerinin oğlunun şehit olduğu haberini aldığı zaman ayrı bir travma yaşadığına dikkat çeken Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Gazilerimiz yine yaralandığı günden itibaren ayrı bir travma yaşıyorlar. Bu süreçte bir takım psikolojik değişiklikler yaşıyoruz. Hastanelerde tedavi gördüğümüz süre içerinde bize çok anketler getirildi. Tıbbi olarak bizler travma sonrası stres bozukluğuyla ilgili bir çok araştırma gördük. Hep tıbbi yönden incelemesi yapılmıştı. Mebrure hocamız bir gün bize geldi, İslami açıdan bu travmanın bizlerde ne şekilde değişiklik oluşturduğunu araştırmak istediğini söyledi. Böyle bir çalışmanın bizim karşımıza ilk defa geldiğini gördük. Hocamızın emeklerine sağlık, baya uzun zamandır çalışıyordu. İlimizdeki birçok şehit ailesi ve gazilerimiz ile görüştü. Çalışmaların sonunda da Acıdan Erdeme Yolculuk isimli kitabını hazırladı ve ilk takdimi bize yaptı."

"Güzel bir araştırma oldu ailelerimiz bizi çok güzel karşıladı"

İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan da dinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini araştırdıklarını kaydetti.

Doğan, bilimsel bir araştırma yürüterek şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sonrası dinin üzerlerindeki etkisini araştırdıkların söyledi.

Bu araştırmayı yapmak için gerekli yetkili kişilerden izinlerini aldıklarını kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Şehit yakınlarımız ve gaziler travma yaşadıkları için hassas gruplar. Onları rahatsız edecek herhangi bir durumdan uzak durmak gerekiyor. Etik açıdan gerekli izinleri aldık. Şehit ailelerimize ve gazilere ziyaretler yaparak 50 kadar ev ziyareti yaptık. Çalışanları işyerlerinde ziyaret ettik. Çalışmamızın 2 ayağı oldu. Birinci ayağında nicel araştırma yaptık. Bu araştırmamızda anket uygulaması yaptık. Daha sonra bu anketlerden elde ettiğimiz konumuz travma sonrası gelişim ve bunun üzerindeki dini hayatın etkisi. Zaten travma sonrası gelişimin boyutlarından bir tanesi de manevi gelişim. Bunu incelemek üzere ziyaretlerimizi yaptık. Güzel bir araştırma oldu ailelerimiz bizi çok güzel karşıladı."

Araştırmalar sonucunda travma sonrası dinin kişiye olumlu etkilerinin olduğunu tespit ettiklerini savunan Doğan, "Çalışmamızı biraz daha derinleştirmek için nitel araştırma yaptık. Mülakatlar da yaparak daha derinlemesine incelemeyi esas aldık. Sonuç olarak ailelerimizde ciddi anlamda travma sonrasında dini hayatın katkısının olumlu olduğunu tespit ettik. Bizzat kendilerinin ifadeleri de var." dedi.

Kaynak: AA